Cod galben de inundații pe râurile din mai multe județe, până miercuri la prânz. Zonele vizate de avertizarea hidrologică

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Inundatii
ProTV

Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundaţii, până miercuri la prânz, fiind vizate râurile Vişeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Olt şi Argeş.

autor
Claudia Alionescu

Hidrologii anunţă "scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie".

Sunt vizate râurile Vişeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Olt şi Argeş.

Zonele vizate

În intervalul 30.06.2026 ora 13:00 - 01.07.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţul Maramureş), Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Crasna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Satu Mare), Barcău - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Bihor), Crişul Repede - bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru - bazin amonte S.H. Beiuş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Beiuş (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb - bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Hoghiz (judeţele: Harghita, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Argeş - bazin superior şi Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa).

"Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Sălaj, Cluj, Bihor, Alba şi Hunedoara", au transmis hidrologii.

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Sursa: News.ro

Etichete: cod galben, inundatii, romania,

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