Ministerul Energiei intră într-un proces amplu de reorganizare. 91 de posturi vor fi desființate

Reducerea funcţiilor de conducere este de 35%, iar cheltuielile salariale ale instituţiei vor scădea cu 25%, potrivit ministerului.

”Ministerul Energiei implementează integral măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare, asumate la nivel guvernamental, aşa cum a anunţat încă din luna ianuarie. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea instituţiei a fost aprobat în şedinţa de guvern de astăzi, după parcurgerea tuturor paşilor procedurali, şi vizează o administraţie publică mai suplă, mai eficientă şi mai aproape de interesul cetăţeanului”, arată ministerul într-un comunicat. Această reorganizare nu este doar o ajustare tehnică, ci o schimbare de viziune asupra modului în care trebuie să funcţioneze instituţiile statului.

Într-un context în care presiunile bugetare sunt reale şi în creştere, Ministerul Energiei răspunde cu fapte, nu cu promisiuni, devenind un model de responsabilitate şi reformă administrativă, precizează instituţia.

”Am spus că facem reformă şi o facem, aşa cum am promis. Fără scuze, fără amânări. Reorganizarea Ministerului Energiei este dovada că statul poate să strângă cureaua, exact cum o face fiecare român în vremuri grele. Este o chestiune de bun simţ şi de respect ca, înainte să cerem cetăţenilor şi companiilor să facă economii, să dăm acest exemplu dinspre sectorul public. Am redus drastic funcţiile de conducere, cu o treime, am eliminat posturi de execuţie şi am simplificat structura administrativă. Rezultatul? Un minister mai suplu, mai eficient şi mai hotărât să livreze rezultate. Facem economie de peste 10 milioane lei anual şi arătăm că performanţa în administraţie nu înseamnă birocraţie, ci responsabilitate”, transmite Burduja.

El mai spune că România are nevoie de o administraţie publică orientată către performanţă şi eficienţă. ”Reorganizarea Ministerului Energiei este un angajament respectat şi o dovadă că putem face mai mult cu mai puţine resurse, dacă există voinţă politică şi curaj administrativ. Prin aceste măsuri, dovedim că reforma este posibilă şi că statul poate deveni mai eficient, fără să afecteze funcţionarea sa esenţială. Ministerul Energiei va continua să livreze rezultate concrete, în ciuda reducerilor de personal, pentru că ne bazăm pe profesionalismul şi implicarea celor care rămân în slujba cetăţenilor. Mai mult, am dat ocazia oamenilor performanţi să rămână şi să fie recunoscuţi pentru munca lor. Un funcţionar public care nu îşi face treaba generează frustrare şi demotivare în rândul colegilor săi care vor să performeze. De aceea, sunt convins că vom reuşi să facem, ca minister, mai mult bine cu mai puţine resurse”, afirmă Sebastian Burduja.

Potrivit lui Burduja, Ministerul Energiei era, chiar dinainte de această reorganizare, unul dintre cele mai suple ministere din arcul guvernamental.

”Le mulţumesc tuturor celor care au contribuit la efortul de reorganizare, deloc simplu în contextul actual, precum şi Prim-ministrului interimar Cătălin Predoiu, care a aprobat astăzi în şedinţa de guvern propunerea noastră de act normativ,” a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei”, menţionează ministrul.

El anunţă reduceri semnificative prin reorganizare.

”În urma reorganizării, din totalul actual de 393 de posturi, Ministerul Energiei va desfiinţa 91 de poziţii, adică o reducere de 23% din personal. Aceasta include: 1 post vacant de demnitar (secretar de stat)2 posturi vacante aferente cabinetului acestuia 72 de posturi vacante, dintre care:1 post de înalt funcţionar public (secretar general adjunct) 6 posturi de funcţii publice de conducere, 63 posturi de execuţie (funcţii publice)2 posturi de personal contractual de execuţie, 16 posturi ocupate, dintre care: 9 funcţii publice de execuţie, 7 posturi de personal contractual”, declară ministrul. De la anunţul reorganizării ministerului energiei în luna ianuarie a.c., un număr de alte 24 de persoane au plecat voluntar din cadrul instituţiei, iar posturile rămase vacante în consecinţă sunt acum desfiinţate, se mai arată în comunicat.

”Reducerea funcţiilor de conducere este de 35%, iar cheltuielile salariale ale instituţiei vor scădea cu 25% – ceea ce înseamnă economii de peste 10 milioane de lei anual. Reorganizarea nu vizează doar reducerea de posturi, ci şi optimizarea activităţii interne. Structurile administrative redundante au fost eliminate, iar procesele de lucru au fost revizuite pentru a creşte eficienţa şi transparenţa. Această acţiune este un exerciţiu de solidaritate reală cu cetăţenii şi mediul privat, care resimt deja efectele presiunilor economice. Ministerul Energiei demonstrează că reforma profundă a aparatului de stat este posibilă şi necesară”, menţionează comunicatul.

