Ministrul de Interne, prefectul Capitalei şi şeful Jandarmeriei ar urma să fie audiaţi în Comisia pentru Apărare a Camerei

Comisia pentru apărare a Camerei Deputaţilor se întruneşte marţi în urma solicitării PNL

Şedinţa Comisiei pentru apărare este programată să înceapă de la ora 10.00.

Comisia ar urma să discute procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a şefului Jandarmeriei, Sebastian Cucoş, a prefectului Capitalei, Speranţa Clişeru, dar şi a altor persoane implicate în activitatea de coordonare a Jandarmeriei, la intervenţia de la protestul din 10 august, a declarat pentru News.ro vicepreşedintele Comisiei, deputatul PNL Ovidiu Raeţchi.

Iniţial, invitaţiile către persoanele care urmează să fie audiate ar fi trebuit trimise în cursul zilei de luni de către Biroul Comisiei de apărare, iar persoanele ar fi urmat să se prezinte marţi la audieri, dar s-a decis că perioada este prea scurtă, a spus Raeţchi.

El a anunţat luni că liberalii au cerut convocarea urgentă a Comisiei, în vederea audierii şefilor din Jandarmerie şi din MAI pe tema intervenţiei din 10 august din Piaţa Victoriei. Într-un mesaj adresat preşedintelui Comisiei, Dorel Căprar, el a formulat o solicitare în 10 puncte în care arată că se impun lămuriri, printre altele, cu privire la strategia ofensivă a Jandarmeriei, dotările şi armamentul de care au dispus jandarmii, precum şi detalii legate de ordinul de intervenţie.

"În ultimele luni, am solicitat în mai multe rânduri audierea ministrului de Interne şi a şefilor din Jandarmerie, după o serie de intervenţii îngrijorătoare în cursul manifestaţiilor de protest din Bucureşti. Ne doream să aflăm, în cadrul acelor audieri, ce condiţii speciale au determinat intervenţii în forţă, în contextul în care în România am avut sute de proteste paşnice. Din păcate, parlamentarii PSD-ALDE au votat de fiecare dată împotriva convocărilor solicitate - deşi acestea erau legitime, necesare, chiar obligatorii în baza atribuţiilor noastre. Dacă nu intervenim atunci când cetăţenii acuză brutalităţi ale forţelor de ordine, atunci când să o facem şi care mai sunt atribuţiile noastre? Cred că dacă Comisia noastră şi-ar fi exercitat la timp această atribuţie de control, dacă am fi arătat Ministrului de Interne că dă socoteală cu adevărat în faţa Parlamentului, nu am fi ajuns la intervenţia violentă din Piaţa Victoriei", spune Raeţchi în scrisoare.

Incidente extrem de violente au avut loc vineri seară la mitingul diasporei din Piaţa Victoriei, la care au luat parte zeci de mii de oameni.

Înainte de miezul nopţii, jandarmii au intrat în forţă în Piaţa Victoriei, gonind oamenii, deşi mii de persoane protestau în continuare. Doi jandarmi, între care o femeie, au fost prinşi la un moment dat de un grup de persoane violente, care au început să îi lovească. Cei doi jandarmi au fost scoşi de un grup de manifestanţi paşnici, care au făcut scut uman în jurul celor doi şi i-au escortat până la un grup de jandarmi, care nu au intervenit pentru a-şi salva colegii.

Reprezentanţii Jandarmeriei au susţinut sâmbătă că intervenţia de la mitingul de vineri seară a fost pe deplin justificată şi că dispozitivele au fost dimensionate în raport cu violenţele, fiind "eminamente defensive", iar acţiunile au fost reactive. Potrivit purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru, la ora 23.11 prefectul Capitalei a emis ordin ca Jandarmeria să acţioneze în forţă, iar din acel moment s-au luat măsuri astfel încât zona să fie evacuată.

La rândul său, ministrul Carmen Dan a spus sâmbătă că intervenţia Jandarmeriei a fost una legitimă, de restabilire a ordinii publice, justificată de provocările huliganilor, iar reacţia preşedintelui Klaus Iohannis, care a vorbit despre intervenţia brutală a jandarmilor, a fost prematură,

Parchetul General a anunţat sâmbătă că procurorii militari s-au sesizat din oficiu şi au înregistrat dosar penal cu privire la modul de intervenţie a jandarmilor şi la incidentele petrecute la manifestaţia din Piaţa Victoriei.

Luni, prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a anunţat că procurorii de la Parchetul Militar extind cercetările în dosarul deschis în urma violenţelor de la protestul de vineri seară, din Piaţa Victoriei, urmând a fi vizate nu doar infracţiuni de purtare abuzivă, abuz în serviciu ci şi pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu, după ce jandarmii şi-au lăsat în urmăm cei doi colegi agresaţi de câţiva dintre participanţii la manifestaţie.

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, luni, că România traversează o stare de tulburare din cauza protestelor violente, apreciind că atitudinea civică a fost aspru pedepsită cu gaze lacrimogene, cu tunuri cu apă şi cu lovituri aplicate cu exces de zel. El a spus că românii ştiu să fie civilizaţi, civici, activi şi corecţi şi nu îşi merită etichetele primite de la voci iresponsabile din politică. Şeful statului a arătat că au trecut deja trei zile şi nu există niciun responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei, afirmând că în orice ţară cu oameni responsabili la conducere până la această oră ar fi fost cel puţin o demisie.

