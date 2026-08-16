Ministerul Apărării din Republica Moldova afirmă, referitor la drona doborâtă în judeţul Galaţi, că drona de tip Shahed a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Aceasta a venit dinspre Ucraina, a zburat timp de 18 minute deasupra R. Moldova şi s-a îndreptat spre Galaţi, scrie News.ro.

Drona a fost detectată de sistemele de supraveghere a spaţiului aerian al Republicii Moldova pe 16 august, la ora 04:31.

Potrivit Ministerului Apărării, citat de NewsMaker.md, aparatul, de tip Shahed 138 (Geran 2), venea din localitatea ucraineană Cotlovina, regiunea Reni, şi a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova prin satul Etulia din Găgăuzia. Ulterior, la ora 04:40, o patrulă a Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova i-a auzit sunetul pe direcţia localităţilor Cişmichioi (RM)-Dolinskoe (UA).

MApN de la Chișinău: Drona era parte a atacurilor aeriene duse de Rusia asupra Ucraina

Drona a părăsit spaţiul aerian la ora 04:49, prin localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul, îndreptându-se spre localitatea Şivita, Galaţi, România, a comunicat Ministerul Apărării.

„Potrivit informaţiilor iniţiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spaţiul aerian al ţării în urma atacurilor aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina”, a precizat Ministerul Apărării de la Chişinău.

O dronă a intrat, duminică dimineaţă, în spaţiul aerian naţional, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galaţi, anunţă MApN, care precizează că drona a fost doborâtă. Aparatul a fost detectat la ora 04.44 de sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naţionale.