Ministerele care primesc în plus bani de la buget în 2024. De unde se ia, unde se dă

Bani în plus la bugetul pe 2024 vor primi mai multe ministere, în timp ce sume importante se vor tăia de la altele. Marcel Ciolacu se angajează să țină deficitul bugetar sub 5%, mai puțin cu jumătate de punct procentual față de acest an.