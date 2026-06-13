MAE marchează 36 de ani de la Mineriada din 1990 printr-o expoziție de documente diplomatice declasificate

Stiri Politice
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Getty

Ministerul Afacerilor Externe marchează 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990 printr-o expoziţie de documente diplomatice recent declasificate.

autor
Stirileprotv

Sâmbătă şi duminică, la sediul Biroului de Informare al MAE (BiMAE), este prezentată o expoziţie dedicată împlinirii a 36 de ani de la evenimentele din 13 - 15 iunie 1990, cunoscute în memoria publică drept "Mineriada din iunie 1990".

Expoziţia este organizată în contextul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 404 din 21 mai 2026, prin care au fost declasificate documentele emise de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 1990, se precizează pe pagina de Facebook a instituţiei.

"Publicul va avea acces la o selecţie de documente diplomatice şi fotografii de arhivă care ilustrează modul în care evenimentele din Bucureşti au fost reflectate şi percepute pe plan internaţional. Vor fi expuse instrucţiuni transmise de Centrala MAE către misiunile diplomatice ale României în străinătate cu privire la evoluţiile interne din acea perioadă, precum şi telegrame şi rapoarte ale reprezentanţelor diplomatice româneşti din state occidentale, care relevă preocupările exprimate de partenerii internaţionali faţă de situaţia din România", arată sursa citată.

Documentele evidenţiază reacţiile comunităţii internaţionale la violenţele din Bucureşti şi preocuparea faţă de consolidarea procesului democratic într-un moment deosebit de fragil al tranziţiei postcomuniste.

Presa internaţională a relatat pe larg evenimentele, iar imaginile difuzate au generat reacţii puternice în numeroase capitale occidentale, inclusiv manifestaţii publice şi acţiuni de solidaritate cu victimele violenţelor.

"Am avut ocazia de a studia documentele, în contextul pregătirii lor pentru a fi prezentate în cadrul expoziţiei. Încercările autorităţilor din epocă de a justifica intervenţiile brutale împotriva protestatarilor şi populaţiei din Capitală au fost respinse, mediul politic internaţional susţinând cu hotărâre revenirea la un cadru al dialogului democratic, ca singur garant al dezvoltării unei societăţi libere şi prospere", a declarat şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, pe pagina de socializare a MAE.

Expoziţia poate fi vizitată sâmbătă şi duminică, între orele 11:30 şi 19:30, la sediul Biroului de Informare al MAE (Calea Victoriei nr. 88).

Sursa: Agerpres

Etichete: MAE, mineriada,

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