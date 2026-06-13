MAE marchează 36 de ani de la Mineriada din 1990 printr-o expoziție de documente diplomatice declasificate

Sâmbătă şi duminică, la sediul Biroului de Informare al MAE (BiMAE), este prezentată o expoziţie dedicată împlinirii a 36 de ani de la evenimentele din 13 - 15 iunie 1990, cunoscute în memoria publică drept "Mineriada din iunie 1990".

Expoziţia este organizată în contextul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 404 din 21 mai 2026, prin care au fost declasificate documentele emise de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 1990, se precizează pe pagina de Facebook a instituţiei.

"Publicul va avea acces la o selecţie de documente diplomatice şi fotografii de arhivă care ilustrează modul în care evenimentele din Bucureşti au fost reflectate şi percepute pe plan internaţional. Vor fi expuse instrucţiuni transmise de Centrala MAE către misiunile diplomatice ale României în străinătate cu privire la evoluţiile interne din acea perioadă, precum şi telegrame şi rapoarte ale reprezentanţelor diplomatice româneşti din state occidentale, care relevă preocupările exprimate de partenerii internaţionali faţă de situaţia din România", arată sursa citată.