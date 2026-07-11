Aceasta a avut loc la reședința privată a monarhului din Gloucestershire, la o scurtă distanță cu mașina între Oxfordshire, unde Charles își îndeplinea angajamentele oficiale, și Birmingham, unde ducele de Sussex participase la un eveniment dedicat numărătoarei inverse până la Jocurile Invictus din 2027, scrie Daily Mail.

Regele și-a revăzut nepoții

Charles nu și-a mai văzut nepoții cei mai mici, prințul Archie și prințesa Lilibet, din 2022, când aceștia aveau doar trei și, respectiv, un an.

L-a văzut ultima oară pe Harry, în vârstă de 41 de ani, în septembrie 2025, dar la începutul acestei săptămâni a fost nevoit să-l mustre public după ce echipa de relații publice a lui Harry a difuzat informații false, afirmând că acesta ar fi acceptat o invitație de a se caza la Palatul Buckingham în timpul vizitei sale în Marea Britanie din această săptămână.

De fapt, după ce a refuzat săptămâni întregi invitația tatălui său, a acceptat-o prea târziu.

Harry a sosit în Marea Britanie luni. A doua zi a pierdut procesul la Înalta Curte în care acuza Associated Newspapers, editorii ziarului „Daily Mail”, de comiterea unor nereguli, iar ieri a început numărătoarea inversă de un an până la Jocurile Invictus.

Meghan și copiii s-au întors în Marea Britanie fără să fie remarcați, după ce și-au petrecut vacanța în Europa.

Palatul Buckingham a refuzat să ofere detalii suplimentare cu privire la ceea ce a fost descris ca fiind un „eveniment familial privat”.

Relațiile rămân tensionate

Regele și înalții săi funcționari au sperat întotdeauna la o reconciliere familială discretă și „pașnică”, dar săptămânile de scurgeri de informații și comunicate din partea echipei Sussex i-au lăsat pe amândoi „obosiți și circumspecți”.

Atât Charles, cât și Camilla au fost denigrați de prinț în numeroase interviuri și documentare, fără a mai menționa memoriile sale, iar surse au descris situația ca fiind „tristă” pentru regele în vârstă de 77 de ani, care încă se luptă cu cancerul.

Nu vor fi publicate imagini de la întâlnirea de ieri. Și, deși această mișcare va fi salutată ca o dezghețare a relațiilor familiale, curtenii de la palat vor urmări, fără îndoială, cu atenție următoarea mișcare a cuplului Sussex.

Între timp, deși joi se aflau la doar 100 de mile distanță unul de celălalt în cadrul unor evenimente oficiale, prințul William și fratele său, cu care nu mai ține legătura, ar fi putut la fel de bine să se afle pe maluri diferite ale Atlanticului.

Moștenitorul tronului a fost susținut de soția sa radiante, prințesa de Wales, în timp ce și-a condus echipa spre victorie în cadrul DMMI Royal Charity Cup, la Guards Polo Club din Windsor.

Îmbrăcată într-o rochie Alice Temperley în carouri alb-negru care atrăgea privirile, asortată cu pantofi cu toc mic de culoare nude, marca Camilla Elphick, în valoare de 260 de lire sterline, Catherine, în vârstă de 44 de ani, și-a încurajat soțul de pe margine, apoi i-a înmânat trofeul – și i-a dat câte un sărut pe fiecare obraz, pentru a completa gestul – înainte ca cei doi să plece, zâmbind, mână în mână.

Harry a participat singur

Evenimentul a reprezentat o ocazie de a strânge fonduri pentru zece organizații caritabile susținute de cuplu, care se ocupă de probleme precum persoanele fără adăpost și sănătatea mintală. În cei 15 ani de când William participă la acest eveniment, el a contribuit la strângerea a peste 15 milioane de lire sterline pentru cauze nobile.

În schimb, prințul Harry a participat singur la un eveniment organizat la Birmingham pentru a marca începutul numărătoarei inverse de un an până la Jocurile Invictus din 2027, la care concurează veterani răniți în misiune și care se vor desfășura din nou în Marea Britanie în luna iulie a anului viitor.

Cu doar câteva zile înainte, purtătorul său de cuvânt anunțase că Meghan urma să i se alăture în cadrul unei săptămâni de angajamente publice.

Chiar și după ce Harry, în vârstă de 41 de ani, a început să dea explicații evazive cu privire la această călătorie, din cauza unor temeri aparente legate de securitatea familiei sale, echipa sa sublinia în fața presei prietenoase că Meghan încă intenționa să participe.

Însă joi seara, purtătorul său de cuvânt a anunțat că Ducesa de Sussex s-a retras.

Aceștia au precizat că ea intenționa în continuare să călătorească în Anglia împreună cu copiii lor, dar că nu va mai participa la evenimente publice.

Harry transmite un nou mesaj

Cu toate acestea, s-a sugerat în mod clar că ea va fi prezentă la momentele „private” de familie, ceea ce ridică perspectiva unei întâlniri cu regele, precum și a ceea ce a fost descris ca o „reuniune de familie” cu familia Spencer la Althorp, reședința ancestrală a prințesei Diana.

La Birmingham, un observator a remarcat că Harry avea o expresie hotărâtă pe chip.

El a acordat un „interviu” lui Alison Hammond de la emisiunea „This Morning”, care a constat în principal în faptul că ea i-a spus cât de minunat era, precum și într-un discurs în care a îndemnat oamenii să învețe de la „comunitatea Invictus”.