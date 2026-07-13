De la începutul anului aproape 6.000 de șoferi au fost amendați pentru lipsa centurii doar în București. Luni au scăpat de amendă cei care au acceptat să experimenteze într-un simulator un impact frontal la volan.

Impactul a fost simulat la o viteză de doar 13 kilometri/oră, însă forța resimțită este comparabilă cu cea a unui accident produs la 65 de kilometri/oră.

Explicațiile șoferilor opriți de polițiști

Șoferii au avut însă explicații de tot felul.

Șofer: „M-am grăbit, am ieșit din benzinărie și am plecat.”

Șofer: „Din cauza fizicului meu, nu suport centura. Sunt și un pic claustrofob, adică un pic mai mult.”

Reporter: „Nu o purtați niciodată?”

Șofer: „În general nu. Adică amenzile pe care le am sunt din cauza asta.”

Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră București: „În primele 6 luni ale acestui an colegii mei au aplicat pe raza Capitalei 5.700 de sancțiuni contravenționale pentru șoferii care nu au purtat centura de siguranță și 140 de sancțiuni pentru pasageri.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Dacă până acum șoferii prinși fără centura de siguranță riscau pe lângă puncte de penalizare și o amendă de până la 607 lei, acum sancțiunea poate ajunge la 649. Majorarea este valabilă pentru toate amenzile rutiere, după ce de la 1 iulie valoarea punctului-amendă a crescut de la 202 lei la 216 lei (fiind corelată de salariul minim pe economie).”

Copiii, transportați fără scaune speciale

Deși tot mai mulți părinți au scaune speciale pentru copii în mașini, nu toți le folosesc.

Reporter: „De ce copilul nu era în scaun auto?”

Șofer: „Pentru că merg un kilometru să las ceva...”

Reporter: „Și e o scuză bună?”

Șofer: „Da!”

Bărbat: „De-obicei copilul merge cu mașina soției, dar acum nu era acasă.”

Potrivit ultimelor date publicate de Comisia Europeană, în 89 la sută dintre accidentele în care copiii își pierd viața ori sunt răniți, principala cauză este lipsa centurii de siguranță ori a unui scaun auto omologat.