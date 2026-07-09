Corespondent Știrile PRO TV: „De fiecare dată când încălcăm regulile de circulație riscăm sancțiuni, iar amenzile sunt printre cele mai întâlnite. Dacă nu purtăm centura de siguranță, de exemplu, putem fi amendați cu până la 650 de lei, iar dacă vorbim la telefon în timp ce conducem, fără căști, amenda poate depăși și 1.700 de lei.

Până acum, mulți șoferi amânau plata amenzilor uneori chiar și ani de zile, spun polițiștii, unul dintre motive fiind și faptul că neplata nu le afecta direct dreptul de a conduce. Însă acest lucru se va schimba odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, clarificate joi de Guvern.

Dacă trec 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal și amenda rămâne neplătită, veți rămâne temporar fără dreptul de a conduce. Asta înseamnă că va trebui să cedați locul șoferului altcuiva.

Însă suspendarea nu este aceeași pentru toată lumea. Se va calcula în funcție de valoarea amenzii pe care o aveți de plătit, iar fiecare 50 de lei neachitați înseamnă o zi fără dreptul de a conduce.

Vă dau și câteva exemple: o amendă de 500 de lei neachitată înseamnă 10 zile cu permisul suspendat, iar la o amendă de 1.000 de lei suspendarea ajunge la 20 de zile.

Este important de menționat că nu o să vă ia nimeni permisul din portofel și nici nu va trebui să îl predați la vreun ghișeu. Totul se va face automat, prin sistemele informatice ale statului.

Polițiștii care vă vor opri în trafic vor vedea automat în baza de date că dreptul dumneavoastră de a conduce este suspendat.

Așadar, până expiră perioada de suspendare a permisului, cel mai sigur loc este aici, pe bancheta din spate, nicidecum la volan.

Pentru că, dacă sunteți opriți de poliție în timp ce conduceți, nu mai riscați doar o amendă. Fapta de a conduce cu permisul suspendat se încadrează la infracțiune și se pedepsește penal.”