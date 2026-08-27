Unul dintre motive este faptul că agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții.

De asemenea, specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă.

Până acum prudenți și rezervați în privința economiei, analiștii financiari încep să privească ceva mai calm spre perioada următoare.

Iar una dintre cele mai importante vești, care ne afectează pe toți, este legată de evoluția prețurilor: 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni.

Pentru august 2027, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini.

Adrian Codîrlasu: ”Această scăderea este explicată în mare parte de prețul energiei, care nu mai are același impact ca anul trecut. Un efect similar este așteptat și luna viitoare, după ce va dispărea și impactul majorării TVA”.

La nivel european, țara noastră rămâne pe primul loc, cu cea mai mare rată a inflației, în ciuda scăderii înregistrate în ultimele luni. În plus, prețurile la energie și combustibili vor continua să pună presiune.

Cu toate acestea, la nivel internațional, agențiile de rating au menținut România în categoria țărilor recomandate pentru investiții, ceea ce arată că, în ciuda scumpirilor, a crizei politice și a presiunilor asupra economiei, țara noastră păstrează încă un nivel de încredere din partea investitorilor.

În privința cursului valutar, schimbările estimate sunt moderate. Cei mai mulți specialiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5 lei și 34 de bani pentru un euro peste un an.

Analiștii se așteaptă că economia să stagneze în 2026.

De altfel, în al doilea trimestru, România nu a înregistrat creștere economică, iar față de aceeași perioadă a anului trecut, PIB-ul este cu 2% mai mic.

Specialiștii spun că este nevoie de măsuri care să reducă deficitul și să ajute la reluarea creșterii economice.

Sondajul a fost realizat Asociația CFA România, care numără peste 250 de membri.