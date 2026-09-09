Un individ i-a spus că fiica ei se afla în stare gravă la spital şi are nevoie de bani pentru echipamente medicale și tratament. Escrocul a fost prin de polție.

Individul arestat acum s-a prezentat la ora 8 seara, la poarta bătrânei. Avea faţa ascunsă de o mască sanitară de protecție. I-a spus femeii că pentru salvarea fiicei sale trebuie cumpărate nişte echipamente medicale coastisitoare. Bătrâna i-a dat 41.000 de euro, bani pe care chiar fata să îi lăsase în păstrare la ea.

Vecin: "A zis că a sunat cineva că fata dânsei e bolnavă și că trebuie bani. S-a speriat și a dat bani, da. Și pe tata l-a sunat cineva, dar n-a dat curs."

Vecin: "A venit un taxiu și i-ar fi luat niște bani vecinei, o sumă importantă. Aicea e un bar, băieții au văzut un taxiu și că era șoferul și un băiat cu mască."

Poliștii au dat de urma suspectului cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Prima dată au identificat taxiul care l-a dus acolo. Faptul că suspectul purta mască îi poate mări acum pedeapsa.

Agent șef principal Florin Popa purtătorul de cuvânt al IPJ ARGEȘ: "Din punct de vedere legal este stabilit faptul că purtarea unei măști chirurgicale în timpul săvârșirii unei infracțiuni are rolul de ascundere a identității, astfel contribuind la constatarea unor circumstanțe agravante."

În sat au mai fost tentative de înşelăciune, așa că oamenii au încercat să-și atenționeze părinții vârstnici să nu cadă în plasa escrocilor.

Vecin: ”I-am spus: băi, mă suni pe mine, pe numărul meu, nu că să-ți dea telefonul, că poate să-mi falsifice vocea."

Surse din anchetă spun că suspectul face parte dintr-o rețea de escroci din Constanța care se ocupă cu înșelăciuni prin metoda accidentul. Polițiștii încearcă să-i prindă şi pe eventualii complici.