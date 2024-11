Mesajul Nadiei Comâneci după moartea lui Bela Karolyi. Antrenorul a relatat cum a întâlnit-o pe „Zeița de la Montreal”

Suferea de Alzheimer, dar avea și alte complicații medicale, însă cauza decesului nu a fost încă dezvăluită. Bela și Marta Karolyi au antrenat zeci de campioane care au adus cele mai importante titluri și medalii olimpice pentru România.

Un zece după un exercițiu perfect, al Nadiei Comaneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din '76, a uimit o lume întreagă și a scris istoria gimnasticii. Triumful echipei României avea să construiască și reputația de mare antrenor a lui Bela Karolyi. Alături de soția sa Marta, antrenorul a format echipa de elită a gimanisticii în anii '70, care a adus României 14 medialii olimpice.

Nadia avea doar 14 ani în '76, iar Bela Karolyi, 35. El este cel care a șlefuit-o, la școala de la Onești, pe cea care avea să devină "Zeița de la Montreal".

Bela Karolyi: „E cineva care știe gimnastică? Două fetițe timide din fundul clasei, cu degetele sus "Da, ne place". Una dintre ele a fost Nadia”.

48 de ani mai târziu, cu vocea frântă de emoții, Nadia îl evocă pe cel care i-a influențat destinul.

Nadia Comăneci: „Este o zi foarte tristă pentru mine, s-a stins din viață o persoană care m-a ghidat spre succesul primului 10 de la Monreal din 1976 . Un om care m-a învățat să fiu puternică și m-a învățat cum să navighez în viață în situații dificile. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”.

Cariera lui Bella Karolyi

Născut la Cluj, Bela Karolyi a participat alături de echipa de gimnastică a României la două ediții de Jocuri Olimpice, Montreal 1976 și Moscova 1980. Cea din urmă ediție avea să fie definitorie pentru destinul său. A căzut în dizgrația regimului după ce a criticat arbitrajul gazdelor sovietice.

Bela Karolyi: „Am fost stigmatizat că am deranjat "Olimpiada Comunistă" din Moscova (n.r. Jocurile Olimpice 1980) în care am protestat vehement, am oprit 25 de minute concursul protestând împotriva furtului pe față pe care l-am suportat din partea organizatorilor ruși. Când am venit acasă, desigur, pentru trei zile am fost eroi. Am fost acuzat de trădare, o porcărie politică.”

Fuga din România comunistă

Plecați câteva luni mai târziu cu echipa României la un concurs în Statele Unite, soții Karolyi, sătui de controlul dictaturii române, au luat o decizie care a șocat o țară întreagă.

Bela Karolyi: „A făcut câțiva pași și s-a întors și zice "Bela, despre ce e vorba?" Nu puteam să nu zic. "Nadia, noi nu ne intoarcem" la care a inceput sa planga. "Vreau sa raman, raman cu voi, eu nu mai plec acasa, eu nu pot pleca". Le-am vazut la aeroport, prin ecranele de televiziune Nadia inapoia geamului de la avion plangand. Mi se rupea inima, mi se rupea inima”.

Fugiți cu doar 400 de dolari în buzunar, - timp de câteva luni, Bela Karolyi povestea cum a lucrat în portul din California pentru a putea să trăiască și să înceapă o nouă viață în Statele Unite.

Antrenor al echipei de gimnastică a SUA

Bela Karolyi a câștigat cativa ani mai târziu primele medalii olimpice din postura de antrenor pentru Statele Unite. Timp de 4 ani a pregătit lotul olimpic american.

Zecile de medalii olimpice cucerite în cariera de antrenor, i-au adus un loc in Hall of Fame-ul gimnasticii, în 1997. Bela Karolyi fost apreciat, dar și criticat de unii sportivi pentru metodele dure pe care le folosea la antrenamente.

Un moment important rămâne cel de la Jocurile Olimpice din 1996, din Atlanta, când gimnasta Kerri Strug a căzut și și-a rănit glezna la prima săritură, în finala pe echipe. La îndemnul antrenorului, sportiva a continuat proba, dar s-a prăbușit din cauza durerii.

Moartea antrenorului a fost anunțată de Federația Americană de Gimanistică. Deocamdată nu se cunoaște cauza oficială a morții, dar se știe că fostul mare antrenor suferea de boala Alzheimer și alte complicații medicale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: