UPDATE: Alerta aeriană a încetat la 09:04.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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Alerta a fost emisă la ora 7:32, iar durata estimată este de 90 de minute.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

Nordul judeţului Tulcea a fost vizat şi luni seară de alertă, după ce două ţinte aeriene au fost detectate la 25 de kilometri de Insula Şerpilor.

„În dimineața zilei de marți, 25 august, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina”, a transmis MApN.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.