Un medic rezident de aproximativ 30 de ani a fost găsit decedat, sâmbătă după-amiază, la Spitalul Floreasca din București, după ce intrase în gardă.

Făcuse deja la începutul anului câteva gărzi în acest spital şi urma să lucreze efectiv în spital după ce susţinea examenul de specialitate, anul acesta. „Era un om minunat, un om foarte bine pregătit profesional”, spune Mihaela Raţă.

Urma să promoveze rezidențiatul în câteva luni

"De anul trecut am fost în discuţii ca să vină la noi în spital, şi în ianuarie am scos postul de rezident an 5 la concurs, dumnealui a dat examen, a promovat examenul şi deja devenise rezidentul nostru. Cred că în februarie a făcut câteva gărzi la noi, putem să spunem că era o persoană deosebită, că era un medic foarte bun, foarte bine pregătit profesional, cu forţă de muncă, deschis, colaborant, era un om minunat.

Urma să termine pregătirea în Rezidenţiat, să termine anul 5, la Bucureşti, la Floreasca era dumnealui, după care să dea examenul de specialitate, la încheierea pregătirii în Rezidenţiat ei dau examenul în specialitate şi promovează medici specialişti. Promova medic specialist şi venea la noi la Giurgiu.

Era foarte încântat că vine la noi, i-a plăcut la noi în spital, din toate punctele de vedere, colectivul i-a plăcut foarte mult, pentru că asistentele noastre sunt foarte bine pregătite, i-a plăcut radiologia, au nevoie de investigaţii pentru un diagnostic diferenţial, le trebuie şi un CT, le trebuie mai multe, i-a plăcut şi radiologia şi colaborarea cu personalul de acolo, laboratorul la fel, i-a plăcut că se mişcă lucrurile repede. Nefiind aşa aglomeraţie ca la Bucureşti se mişcă mai repede laboratorul sau radiologia, în mod cert lucrul ăsta", a precizat managerul SJU Giurgiu.

Sistemul a pierdut un om foarte bine pregătit. Medicul urma să completeze echipa medicilor de urgenţă de la Spitalul Judeţean din Giurgiu. Acolo sunt 7 medici de urgenţă angajaţi şi 5 vin din afara spitalului, numai pentru gărzi.

"Simt o tristeţe foarte mare, ca om gândind că avea şi doi copii mici, familie, avea tot viitorul în faţă, a muncit atâţia ani ca să ajungă medic specialist, foarte mare tristeţe şi regret. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în pace, familiei multă putere”, a mai spus managera SJU Giurgiu.

Lipsă de medici la spitalul din Giurgiu

Este mare nevoie de medici la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, pe oncologie medicală, urgenţă, cardiologie, neurologie, radiologie.

"În momentul de faţă cel mai rău stau pe oncologie medicală, unde am scos de cinci ori posturile la concurs şi nu se înscrie nimeni, am luat legătura cu doamna manager de la IOB, cu majoritatea medicilor care au foarte mulţi oncologi, care au spitale de specialitate, pe oncologie, cu Fundeniul, cu Institutul, absolut peste tot am luat legătura, ştiu necesarul nostru, am vorbit la Societatea Naţională de Oncologie Medicală, la fel, am rugat să distribuie anunţul nostru şi oferta noastră către toţi membrii Asociaţiei, aşteptăm, căutăm”

Care este situaţia acum în spital la capitolul Medicină de Urgenţă: e mare nevoie de medici, însă posturile sunt blocate.

„În momentul de faţă avem mai mulţi medici care fac gărzi, din afara unităţii, nu sunt medicii noştri dar vin în gărzi. Avem nevoie de medici de urgenţă, anul trecut am publicat de trei ori, până acum nu mi s-au deblocat posturile la urgenţă, am făcut memorandum la Ministerul Sănătăţii şi aştept deblocarea posturilor.

Ar trebui să avem angajaţi 13 medici şi sunt 7. La cei 7 se adaugă 5 medici care vin şi fac numai gărzi. Avem şi contract de muncă, avem şi de prestări servicii.”

Este nevoie de medici şi pe alte specialităţi la Spitalul din Giurgiu

"În primul rând oncologia, urmează cardiologia, unde avem doi doctori, urmează neurologia unde avem 3 doctori şi unul este menţinut în activitate, să punem pe acelaşi picior şi radiologia unde avem numai trei doctori. Specialităţile care în general sunt deficitare în toată ţara bineînţeles că sunt şi la noi", a declarat pentru News.ro Mihaela Raţă, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.