LIVE: Bugetul de stat pe 2026, în Parlament. Dezbateri în comisiile de buget-finanţe. Bugetul CCR, mai mare decât în 2025

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a intrat astăzi în dezbaterea Comisiilor reunite de buget-finanţe de la Camera Deputaţilor şi Senat, parlamentarii urmând să întocmească rapoarte pe fiecare ordonator de credite.

Știrea este în curs de actualizare!

Bugetul CNSAS - aprobat Comisiile parlamentare reunite de buget, finanţe au aprobat, marţi, bugetul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii pe 2026, cu 34 de voturi "pentru" şi 13 "împotrivă". Preşedintele CNSAS, Constantin Buchet, a precizat că bugetul prefigurat pentru acest an este unul "de tranziţie", având în vedere obiectivele, cu accent pe preluarea de către România a preşedinţiei în exerciţiu a Reţelei europene a comisiilor şi autorităţilor care se ocupă cu cercetarea şi studiul poliţiilor politice comuniste. El a menţionat că în 2026 va fi înjumătăţit timpul mediu de răspuns la petiţiile cetăţenilor de la 20 de zile la 10 zile, printr-o mai bună folosire a resurselor umane. De asemenea, se utilizează şi instrumente electronice preluate de la deţinătorii de arhive, precum sistemul Centrului de informatică şi documentare. "Încercăm şi proiecte de digitalizare prin ADR, în parteneriat cu instituţii ale statului în ideea unui serviciu public digital", a adăugat Buchet. Potrivit proiectului Guvernului, bugetul CNSAS este de 27.846.000 lei credite angajament şi 27.846.000 lei credite bugetare, ambele în descreştere cu 2% faţă de 2025. Cheltuielile curente sunt de 27.546.000 lei credite angajament şi 27.546.000 lei credite bugetare, ambele în descreştere cu 1,79% faţă de anul trecut. Cheltuielile de personal sunt de 26.000.000 lei credite angajament şi 26.000.000 lei credite bugetare, ambele în descreştere cu 3,25% faţă de 2025.

Bugetul Avocatului Poporului - aprobat Comisiile reunite de buget-finanţe ale Parlamentului au acordat, marţi, raport favorabil proiectul bugetului de stat pe 2026 pentru Avocatul Poporului. Proiectul Guvernului propune pentru Avocatul Poporului un buget de 24.249.000 lei, atât la creditele bugetare, cât şi la creditele de angajament, în scădere cu 2,88% faţă de anul trecut. Cheltuielile curente sunt de 24.149.000 lei, pentru ambele tipuri de credite, în descreştere cu 4,08% faţă de 2025. Cheltuielile de personal sunt de 19.300.000 lei în descreştere cu 5,96% faţă de 2025. Directorul coordonator al Avocatului Poporului, Luminiţa Clain, a precizat că nu a făcut amendamente pentru acest buget, dar la rectificare speră să primească 10% în plus, "pentru a putea supravieţui până la sfârşitul anului". Potrivit acesteia, cheltuielile cu chiria pentru spaţiul de 2.000 mp din Strada George Vraca nr. 8 reprezintă 75% din costuri, deşi s-au făcut lunar demersuri, fără succes, pentru obţinerea unui alt sediu. Ea a menţionat că, în conformitate cu legea de funcţionare, instituţiile statului ar trebui să pună la dispoziţie spaţii.

Bugetul Curţii Constituţionale a României - aprobat în comisii Bugetul Curţii Constituţionale a României (CCR) a fost aprobat marţi în Comisiile parlamentare reunite de buget-finanţe, cu 33 de voturi "pentru", 11 "împotrivă" şi două abţineri. Bugetul CCR reprezintă 44.350.000 de lei credite de angajament şi 44.350.000 lei - credite bugetare, ambele în creştere cu 4,47% faţă de 2025. În ceea ce priveşte cheltuielile cu personalul, creditele de angajament şi creditele bugetare sunt de câte 37.708.000 de lei, cu o creştere de 8,06%. Judecătorul CCR Mihai Busuioc a apreciat că acesta este "un buget sănătos", în care s-a "ţinut cont de condiţiile economice ale României". "Avem o scădere de 13% la bunuri şi servicii, de aproximativ 35% la cheltuieli de capital. Există o creştere la cheltuieli de personal, care se datorează faptului că în cursul anului trecut am angajat 15 magistraţi asistenţi şi patru grefieri, având în vedere numărul mare de dosare", a spus Busuioc, potrivit Agerpres. El a menţionat că în 2023 CCR a avut 3.600 de dosare, în 2024 - 4.100, în 2025 - 5.311, iar în primul trimestru al acestui an - 1.224 de dosare. Din acest motiv, a spus Busuioc, există întârzieri de trei-patru ani. "Eu am 2.872 de dosare alocate ca judecător", a adăugat Busuioc. Senatorul Silviu Petrea, liderul Grupului parlamentar PACE - Întâi România, a propus un amendament privind diminuarea cu 270.000 de lei a bugetului CCR, pentru persoane cu handicap neîncadrate. "Aş vrea să scoatem aceste sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate şi să le forţăm până la urmă mâna celor de la CCR să-şi angajeze 10 sau 11 persoane cu dizabilităţi, pentru că aşa este normal", a susţinut parlamentarul. Amendamentul a fost respins.

Bugetul ÎCCJ - aprobat în comisii Comisiile parlamentare reunite de buget-finanţe au aprobat, marţi, bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe 2026. Manuela Cazacu, managerul economic al instituţiei, a precizat că sumele prevăzute în limita aprobată nu acoperă necesarul Înaltei Curţi. "ÎCCJ nu a depus amendamente la proiectul de buget pentru 2026. Sumele prevăzute în limita aprobată nu acoperă necesarul Înaltei Curţi, dar pentru aceste sume vom face demersurile necesare la rectificarea bugetară", a transmis aceasta. Ea a menţionat că este vorba de drepturile câştigate prin hotărâri judecătoreşti. În prezent, Înalta Curte nu a plătit drepturile aferente pentru 2024 şi 2025 şi se mai adaugă o sumă destinată executărilor silite. "Înalta Curte gestionează chetuielile de personal începând cu anul 2023 pentru 57 de instanţe, unde îşi desfăşoară activitatea 15.800 de salariaţi şi e normal ca suma să fie mare", a adăugat aceasta. Deputatul PSD Adrian Câciu a atras atenţia că judecătorii s-au dat pe ei în judecată pentru salarii mai mari şi a întrebat retoric de ce nu s-a putut face o economie. Potrivit proiectului Guvernului, bugetul ÎCCJ este de 5.020.937.000 lei - credite de angajament, în creştere cu 49,95% faţă de anul trecut şi 4.994.437.000 lei - credite bugetare, în creştere cu 49,16%. Cheltuieli curente sunt de 4.992.295.000 lei credite de angajament şi 4.992.295.000 lei credite bugetare, ambele în creştere cu 47,55% faţă de 2025. Cheltuielile de personal sunt de 4.942.093.000 lei credite de angajament şi 4.942.093.000 lei credite bugetare, ambele în creştere cu 47,94% faţă de anul trecut.

Aviz favorabil pentru bugetul agenției Agerpres Comisiile de specialitate ale Parlamentului au dat aviz favorabil, luni, bugetului Agenţiei Naţionale de Presă Agerpres pe anul 2026. Pentru anul 2026, au fost alocaţi 31.224.000 de lei credite de angajament şi 31.224.000 de lei credite bugetare, cu 1,54% mai mult ca anul trecut. Pentru cheltuielile de personal sunt alocaţi 25.000.000 de lei din credite de angajament şi 25.000.000 de lei din credite bugetare, cu 1,85% mai puţin ca anul trecut. Directorul general al Agerpres, Claudia Nicolae, a subliniat că mai bine de 90% din bugetul de stat este alocat pentru salariile angajaţilor, iar tot ceea ce ţine de infrastructură, tehnologizarea şi digitalizarea Agenţiei Naţionale de Presă se acoperă din venituri proprii. "Punctez acest lucru pentru că salariile jurnaliştilor Agerpres, o medie a salariului de execuţie este de 4.310 lei, acesta este salariul jurnaliştilor din Agerpres, în contextul în care putem observa absolut toţi că întreaga media din România şi nu numai utilizează şi este compusă din ştirile pe care jurnaliştii Agerpres le creează zi de zi. Continuăm să mergem cu tehnologizarea, continuăm să facem inovaţii, aşa cum am făcut în ultimii ani. Anul trecut am reuşit din veniturile proprii să creăm un nou site, o nouă aplicaţie şi un nou site foto. Toate acestea datorită colegilor mei jurnalişti, care au muncit pentru proiecte europene. O altă piedică pe care am discutat-o şi în cadrul comisiei şi cu mulţi parlamentari - există o problemă în Legea Agerpres care nu permite ordonatorului să plătească din proiecte europene salariaţii instituţiei - din nou vin cu o rugăminte de sprijin din partea dumneavoastră să putem merge un pic mai departe, pentru că aceasta ar fi o soluţie pentru ca jurnaliştii Agerpres să poată primi un venit suplimentar din proiecte", a explicat Claudia Nicolae. Deputatul liberal Raluca Turcan, membru al Comisiei de cultură, a declarat, în cadrul dezbaterilor de la buget, că atunci când va fi elaborată noua lege a salarizării unitare primele vizate ar trebui să fie salariile de la Agerpres. "Ca fost ministru al Muncii şi, evident, ca membru al acestei comisii, vreau să vă spun că salariile din Agerpres sunt cel puţin la fel de revoltătoare ca salariile bibliotecarilor şi muzeografilor, care sunt rămase la nivelul cel mai de jos pe grila de salarizare, într-un mod care nu are nicio legătură cu stimularea pentru performanţă. Îşi fac profesia din devoţiune şi din perspectiva asta jos pălăria pentru toţi cei care încă au mai rămas în Agerpresşi lucrează în această instituţie. Cred că avem datoria cu toţii să facem front comun şi să găsim o soluţie de salarizare, mai ales că şi Legea salarizării este jalon în PNRR şi se poate găsi acea energie comună pentru a rezolva această problemă, mai ales că există şi angajamente că se va interveni, deşi nu sunt de acord cu intervenirea graduală pentru că tocmai asta înseamnă legea de salarizare unitară şi eliminarea inechităţilor. Să nu intri gradual cu ea. Costul este destul de mare, dar dacă se intră gradual atunci să fie printre primele vizate salariile celor din Agerpres", a punctat Raluca Turcan. Preşedintele Comisiei de cultură de la Camera Deputaţilor, Mihail Neamţu, a subliniat, la rândul său, că există o lipsă de simetrie între media salarizării din Agerpres şi cea din TVR. "Doar atât să spunem că există o imparitate sau o lipsă de simetrie între media salarizării într-o instituţie publică cum este TVR, unde avem o medie de 9.000 de lei. (...) Şi faptul că există o asemenea lipsă de simetrie ne doare", a spus Mihail Neamţu.

Bugetul Consiliului Legislativ - aprobat Comisiile parlamentare reunite de buget-finanţe au aprobat, marţi, bugetul Consiliului Legislativ, cu 36 voturi "pentru" şi 10 "împotrivă". Secretarul general al instituţiei, Ionuţ Mazâlu, a declarat că proiectul de buget se încadrează în limitele aprobate de Guvern. "Există o uşoară diminuare faţă de execuţia din anul precedent, având în vedere contextul actual. Astfel, printr-o gestionare eficientă şi prudentă a resurselor bugetare alocate, activitatea Consiliului Legislativ sperăm să nu fie perturbată", a spus el. Deputatul Claudiu Năsui (USR) a atras atenţia asupra faptului că, în ciuda planurilor de digitalizare, costul mediu al unui aviz creşte de la 11.500 de lei la 13.300 de lei. Deputatul Drăgoescu Cezar-Mihail (USR) a remarcat că în proiectul actual cheltuieile cu bunuri şi servicii cresc cu 15%, ajungând la aproximativ 800.000 de lei. Deputata Bruynseels Ramona-Ioana (AUR) a evidenţiat faptul că există o creştere de peste 200% la subcapitolul "alte active fixe", în timp ce componenta de echipamente scade semnificativ. Ionuţ Mazâlu a replicat că în urmă cu doi ani au început demersurile pentru digitalizarea activităţii instituţiei. Printre acestea se numără un program integrat de avizare a proiectelor de acte normative, în baza căruia pe site-ul instituţiei pot fi urmărite avizele elaborate. El a explicat de asemenea că majorarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii sunt generate de creşterea preţurilor (pentru utilităţi, cheltuieli de natură funcţională precum hârtie şi toner). Reprezentanţii instituţiei au explicat că subcapitolul "alte active fixe" include înnoirea licenţelor. În ce priveşte echipamentele, anul acesta urmează să fie înlocuite unele laptopuri sau computere vechi. Proiectul de buget al instituţiei pentru 2026 prevede cheltuieli 14.869.000 lei la credite angajament şi 14.869.000 lei la credite bugetare, ambele în creştere cu 0,75% faţă de 2025. Cheltuielile curente sunt de 14.768.000 lei credite angajament şi 14.768.000 lei credite bugetare, ambele în creştere cu 0,85% faţă de 2025. Cheltuielile de personal sunt de 13.823.000 lei, la fel ca anul trecut.

Şedinţele Comisiilor pentru buget ale Parlamentului au loc exclusiv cu prezenţă fizică Preşedintele Comisiei pentru buget de la Senat, Maria Gabriela Horga, şi preşedintele Comisiei de buget de la Camera Deputaţilor, Bogdan Huţucă, au solicitat Birourilor permanente reunite ca şedinţele pe buget să se facă exclusiv cu prezenţă fizică şi nu hibrid ca în anii anteriori. "Vă adresăm rugămintea ca dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, care se va desfăşura în şedinţa comună a celor două Comisii pentru buget, să fie realizată exclusiv cu prezenţă fizică, iar în cazul demnitarilor care sunt în imposibilitatea de a participa fizic să li se asigure prezenţa printr-un 'înlocuitor'. Menţionăm că acest lucru este necesar întrucât dezbaterile legilor bugetare anuale prezintă o complexitate deosebită, se întind pe durata mai multor zile şi implică intervenţia demnitarilor în timp real, fără sincope de comunicare", se arăta în solicitarea celor doi preşedinţi de comisii adresată conducerii Parlamentului, potrivit Agerpres. Şedinţa de plen comun pentru dezbaterea celor două proiecte începe miercuri, 18 martie, de la ora 16:00 şi continuă joi, când va fi şi votul final. Guvernul a adoptat recent proiectul de buget pe anul 2026. Premierul Ilie Bolojan spunea că bugetul pentru acest an este construit într-un context economic dificil şi trebuie să răspundă simultan mai multor provocări. Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, să menţină un nivel ridicat al investiţiilor, să gestioneze costul ridicat al dobânzilor, să eficientizeze administraţia publică şi, în acelaşi timp, să pună economia pe baze mai sănătoase, după cum afirma, săptămâna trecută, premierul.

