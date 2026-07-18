Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbații loveau cu picioarele și cu bâtele câteva autoturisme parcate lângă un bloc.

Un locatar a încercat să-i oprească, dar suspecții și-ar fi vărsat nervii pe ușile clădirii și pe depozitul de colete. Apoi, s-au luat la bătaie.

Scenele surprinse în parcare au ajutat la identificarea indivizilor, care au fost arestați preventiv.

Ei sunt cercetați acum pentru distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.