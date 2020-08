Masca devine obligatorie în aproape jumătate de țară: ”E cam aiurea”. Cât sunt amenzile pentru cei care nu respectă regula

Numărul de cazuri confirmate cu COVID-19 rămâne alarmant. În ultimele 24 de ore 1.225 de persoane au fost depistate pozitiv cu noul Coronavirus și 36 de persoane au decedat.

Cele mai multe cazuri noi sunt în București și Prahova - unde trecem de 100 de îmbolnăviri, apoi Argeș și Dâmbovița.

Pe de altă parte, purtarea obligatorie a măștii de protecție în spațiile exterioare, pentru a încetini creșterea numărului de cazuri, a venit la pachet cu sancțiuni.

”Am aflat că de azi se poartă. Da, o să o purtăm. E cam aiurea să porți mască în parc, e cald, nu poți respira, dar o vom purta, e mai sănătos”.

Un bărbat a fost ridicat de polițiști și jandarmi, pe Faleza Dunării din Galați. Le-a a ignorat recomandările repetate. Deși avea două măști la el, omul – care părea să fie sub influența alcoolului - a sfidat forțele de ordine.

În momentul în care a început să îi și injure pe agenți, a fost ridicat și dus la o secție de polțtie.

În Galați, purtarea măștii de protecție în exterior este obligatorie în spațiile publice deschise expuse riscului. Pe faleză, după ora 4 după-amiaza.

Locuitorii din Iași trebuie să poarte mască de protecție în toate spațiile publice aglomerate, cum ar fi parcurile, piețele agro-alimentare, chiar și pe stradă, doar că regula se aplica grupurilor mai mari de 3 persoane, care nu fac parte din aceeași familie.

”Dacă vă apropiați de un grup mai mare, e bine să vă puneți masca. Rugăminte, nu intrați în grupuri mai mari, riscați să vă îmbolnăviți și riscați să duceți și acasă, la părinții voștri”.

Nu sunt obligați să poarte mască sportivii care se antrenează, copiii până în 5 ani, dar și cei care stau la plajă, în zonele de agrement.

În aceste locații, oamenii trebuie să păstreze distanța de cel puțin un metru și jumătate între ei. Și asta pentru că, spun autoritățile, transmiterea infecției este comunitară.

Mihai Chirica, primarul Iașiului: ”Am ajuns să oprim mijloacele de transport în comun, am avut călători în plus față de numărul de locuri de pe scaun, i-am dat jos, am sancționat șoferii pentru că au pornit fără să respecte această normă, vom întări măsurile în perioada următoare, cel puțin 2 săptămâni, până când vedem că încep să scadă, din nou, numărul de infectări”.

Și Gorj s-a alăturat județelor în care purtarea măștii de protecție în spatiile deschise devine obligatorie.

Începând de sâmbătă oamenii trebuie să poarte masca în piețe, în stațiile mijloacelor de transport în comun și zona de promenadă.

Amenzi între 500 și 2.500 lei

Chiar dacă în București, la nivel de municipiu, nu s-a luat deocamdată o decizie, polițiștii au ieșit pe teren pentru a se asigura că masca de protecție este purtată în interior.

Controalele vizează în principal mijloacele de transport în comun, marile complexe comerciale, dar și piețele agroalimentare.

Numai vineri, oamenii legii au dat 16 amenzi. Trebuie să știți că dacă nu purtați mască de protecție în locurile în care restricțiile o impun riscați o amendă între 500 și 2.500 de lei.

Ludovic Orban: ”Nerespectarea regulilor de protecţie sanitară, din punctul meu de vedere, trebuie sancţionată în conformitate cu prevederile legale. Dacă nu respecţi regulile de protecţie sanitară te pui pe tine în pericol, dar îi pui pe ceilalţi în pericol, dar în primul rând îi pui în pericol pe cei dragi, pe cei apropiaţi, familia, prietenii, rudele, colegii de birou".

Până acum, masca de protecție a devenit obligatorie în exterior în 19 județe.