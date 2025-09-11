Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele

11-09-2025 | 19:29
Fructele, laptele și cornul, cu care ar trebui să fie primiți la școală elevii, se lasă așteptate. Hotărârea de Guvern prin care se alocă bani pentru aceste alimente are nevoie de avizul mai multor ministere.

Cătălina Vieru,  Electra Ghiza,  Elena Bejinaru

Asta, deși Uniunea Europeană ne dă o parte din bani.

În comuna Ivănești din județul Vaslui, 300 de copii sperau să primească fructe, lapte și corn de la școală.

Localnic: „Mulți pleacă flămânzi dimineața, până la unu, două.”

Inclusiv în școlile din oraș aceste gustări erau apreciate.

scoala
Focar de hepatită într-o comună din Buzău. Sute de elevi au început anul școlar online, din cauza bolii

Circa 1,9 milioane de elevi din toată țara așteaptă hotărârea de Guvern care aprobă cheltuielile cu aceste alimente. În unele județe, ar trebui organizate apoi licitații, însă în multe există deja acorduri, așa că furnizorii sunt pregătiți să livreze produsele.

Lucian Florea, președintele Asociației Fruleg România: „Școala a început, ordonanța nu există, noi nu știm pur și simplu ce să facem. Fermierii au făcut investiții în acest program și aici mă refer la mașinile pentru transport, la oamenii angajați, șoferii. Știți foarte bine că fiecare fruct sau lapte trebuie să ajungă în fiecare școală în stare proaspătă.”

Ministrul Agriculturii spune că a pus în dezbatere proiectul de hotărâre care prevede sume cu 8% mai mari ca în anul școlar trecut. Acum, după două săptămâni, documentul a fost avizat de Ministerul Finanțelor, ne-a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, dar mai trebuie să treacă și de alte ministere.

Simona Simion, directorul Școlii Gimnaziale Ivănești: „Din păcate, procedurile au întârziat în acest an. Sperăm cât mai curând copiii să beneficieze de aceste pachețele.”

Chiar dacă suma totală se apropie de 800 de milioane de lei și pare mare, și valoarea porțiilor va fi o problemă în acest an. De pildă, fructele nu trebuie să coste mai mult de 80 de bani porția, deși prețul lor a crescut cu 40% față de august, anul trecut.

Șerban Tudorică, vicepreședinte Consiliul Județean Brașov: „Prețul este descurajant, ca să zic așa.”

Pe de altă parte, în unele școli sunt probleme și cu programul „Masă sănătoasă”, care trebuie implementat în peste 1.400 de unități. Deși fondurile au fost aprobate încă de la începutul anului, unele primării nu au reușit să încheie contracte cu furnizorii, așa că mâncarea caldă va veni cu întârziere.

Bărbatul din Sibiu care a căzut cu trotineta electrică este în stare gravă. Nu purta cască de protecție

