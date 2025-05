Mărturii de la accidentul în care un camion a lovit un autocar, în Iași. Oamenii țipau de durere. ”Era o mână aici, în șanț”

Accidentul a avut loc după ce șoferul camionului ar fi intrat într-o depășire neregulamentară. În teren a fost activat Planul Roșu de intervenție, iar în spitale, medicii au fost chemați de acasă, pentru a face față numărului mare de victime.

În jurul orei 14, călătorii din autobuzul care circula în mod regulat pe ruta Iași-Hârlău au trăit o sperietură cumplită, atunci când autoutilitara care transporta paleți a izbit frontal mijlocul de transport în comun.

Bărbat: ”Eram în autobuz, în spate, m-am trezit dintr-o dată și, când m-am uitat, am văzut că vine asta cu paleți și am văzut că se ciocnesc. Atât am apucat să bag mâna, să nu-i vină soției paleți în față".

Bătrână: „M-am văzut cu capul în scaunul din față și a picat pe capul meu sticlă, țărână, nici nu știam ce să mai fac".

Mădălin Țăranu, comisar-șef IPJ Iași: "Șoferul unei autoutilitare ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară”.

Oamenii din zonă au auzit imediat zgomotul puternic și țipetele pasagerilor.

Martor: "Am văzut duba, care e răsturnată acolo. A depășit linia continuă și s-a izbit exact în șofer".

Martor: ”O bufnitură mare era în față. Era o mână ruptă aici, în șanț".

Martor: "Țipau oamenii pe aici, m-am dus să văd dacă pot să-i ajut cu ceva".

14 adulți și 3 copii au ajuns la spital

Zona a fost împânzită rapid de zeci de pompieri, echipaje de prim ajutor și polițiști.

Gheorghiță Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: "A fost activat Planul Roșu de intervenție, măsură care presupune suplimentarea semnificativă a resurselor medicale și de salvare la fața locului".

29 de oameni au fost implicați în accident - cu tot cu cei 2 șoferi. Dintre pasageri, 14 adulți și 3 copii au ajuns la spital.

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: "Am alertat atât personalul din spital, cât și de acasă. Au fost chemați medici, asistenți în Urgențe. Pacienta cea mai gravă, cu amputație la nivelul membrului superior stâng, iar o altă pacientă, care post-traumatic a dezvoltat stop cardiac prin traumă, a fost resuscitată".

Planul Roșu a rămas activ o oră și jumătate - timp în care traficul în zonă a fost blocat. Cei 2 șoferi au fost testați pentru alcool, iar rezultatele au fost 0. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: