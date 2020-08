Mărturia unui pacient cu Covid-19: „Îi auzeai cum se chinuie să resusciteze”

Ziua ne-a adus un record nedorit de infectări și decese: 1.378 de români au aflat că au Covid 19 și 50 și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore. De asemenea, în secțiile de terapie intensivă din toată țara sunt 446 de bolnavi în stare gravă.

La Iași, oficialii din sănătate au ajuns la o concluzie îngrijorătoare: din 30 de oameni depistați zilnic pozitiv, mai mult de jumătate s-au infectat în concediu, la munte sau pe litoral. Iar în București, spitalele sunt pline pentru că numeroși pacienți au nevoie de mai mult de două săptămâni de tratament.

Sunt pline şi Spitalele de boli infecţioase Matei Balş şi Victor Babeş. Din această cauză, cei care se simt bine sunt sfătuiţi să se izoleze acasă.

În acest moment, în cinci dintre cele şapte spitale care tratează pacienţi cu COVID-19 în Capital[ mai sunt aproximativ 50 de locuri libere. Institutul Matei Bales şi Spitalul Colentina n-au oferit până la această oră cifră cu paturile disponibile.

Ziua de vineri vine cu noi recorduri: cei mai mulţi romni infectaţi cu virusul SARS COV 2 într-o singură zi - 1378 cazuri noi, cu un număr mare de pacienţi în stare critică - 446 pacienţi la ATI, şi dublarea numărului de decedaţi în ultimele două săptămâni - 50 decedaţi. Transferul de pacienţi dintr-un judeţ în altul a devenit deja obişnuință, având în vedere faptul că distribuirea locurilor în secţii de terapie în judeţele din ţară este inegală.

Spitalele se aglomerează pe zi ce trece mai ales că bolnavii în stare gravă stau mai mult de 14 zile şi alături de ei apar zilnic alte cazuri care necesita tratament de lungă durată.

Un inginer de la Galaţi, de pildă, ajuns la Cluj pentru analize, a aflat că s-a infectat cu virusul SARS COV 2, aşa că a fost internat la secţia de boli infecţioase unde a rămas trei săptămâni. Pe una dintre ele a petrecut-o la terapie intensivă, pentru că starea lui s-a degradat rapid.

Eugen Pop, pacient COVID-19: „În perioada cât am stat acolo, trei s-au dus în rai. Îi auzeai, îi auzeai cum se chinuie să resusciteze. Trăgeam aer şi ce să vă spun, simţeam că trag aşa cu șmirghel. Acolo am învăţat din nou să respir. Plus că noaptea dacă nu dormeam, auzeam salvarea. Una, două, trei, la 2, la 2, la 3 dimineaţa veneau salvări, veneau salvări la spital. Şi psihic te afectează. Trebuie purtat masca, trebuie distanţare socială, trebuie avut grijă. Eu am trăit ceea ce nu vreau să trăiască nimeni.”

La Iaşi, zilnic, aproape 30 de oameni sunt depistaţi pozitiv. Mai bine de jumătate au luat virusul în concediu, de la mare sau de la munte, estimează conducerea Direcţiei de Sănătate Publică. Noile cazuri sunt trimise la spitale suport Covid din judeţ pentru că toate cele 200 de paturi de la infecţioase sunt ocupate.