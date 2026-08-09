Pe plaja din Năvodari turiștii se pot caza într-un „sătuc” în care au fost amplasate containere răcoroase.

Turist: „Libertatea, ai plaja la câțiva metri”.

Prețul este de 500 de lei pe noapte.

Roxana Budac, manager: „Noi ne plasăm undeva la patru stele, camerele noastre sunt dotate cu aer condiționat, pat dublu matrimonial, băi proprii și avem inclus șezlongurile plus micul dejun."

Tot la câțiva pași de mare, corturile tip igloo pot transforma o noapte obișnuită la malul mării într-o experiență de glamping.

Turist: „Anul trecut am fost la un hotel convențional, multă lume, liniște mai puțin, din punctul ăsta de vedere, aproape de plajă, condiții super pentru raportul preț calitate."

Aici o să dați 450 de lei.

Alexandra Nicolae, manager complex glamping: „Sunt aceleași cu o cameră de patru stele de hotel, avem aer condiționat, mini frigider, baie cu duș și toaletă”.

Tot în Năvodari între construcții de beton găsim o oază de verdeață - pentru rulote ori corturi. Costă 45 de lei pe zi de persoană.

Campingul este supravegheat de 40 de camere video și are acces controlat cu ajutorul unei bariere inteligentă. Sistemul citește numărul de înmatriculare așa că pot intra doar turiștii care au o rezervare sau sunt deja cazați.

Campingul se întinde pe un hectar jumate și poate găzdui peste 100 de rulote și alte câteva zeci de corturi. Există și un loc de joacă amenajat pentru copii.

Laurențiu Armencescu, manager camping: „Campingul dispune de un grup sanitar foarte mare. Curățenie se face de minim două ori pe zi, zonă de terasă, lounge, bar."

Sunt în total 25 de campinguri de-a lungul litoralului, spun cei care le monitorizează.

Sebastien Gui, dezvoltator al unei platforme pentru camping: „Spunem noi 20-25% mai mult decât în anii precedenți. Avem și categoria top, peste ce e afară, avem și cum e afară, avem și campinguri la început de drum"

Specialiștii în turism spun că aproximativ 20% dintre oaspeții care vin pe litoral caută locuri de cazare neconvenționale.