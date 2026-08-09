Aglomeraţie este pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, unde s-a produs un accident rutier, dar şi pe DN 39 Constanţa - Vama Veche şi pe DN1, pe Valea Prahovei, relatează News.ro.

Se circulă îngreunat, duminică după amiază, pe drumul naţional 1 Ploieşti – Braşov, unde coloane de autovehicule s-au format între Nistoreşti – Comarnic şi în staţiunea Buşteni, în direcţia către Braşov, precum şi între Predeal – Buşteni, pe sensul de mers către Ploieşti.

Trafic aglomerat este şi pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, pe raza staţiunii Călimăneşti, în ambele direcţii, precum şi pe DN 39 Constanţa - Vama Veche, pe raza staţiunii Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche, şi în Eforie Sud şi Agigea, în direcţia către Constanţa.

Accident pe A2, la Cernavodă. Traficul a fost deviat prin Medgidia

Pe autostrada A 2 Bucureşti – Constanţa se înregistrează valori ridicate pe sensul către Capitală, iar la kilometrul 161, în zona localităţii Cernavodă, în urma unui accident în care au fost implicate şase autovehicule, Poliţia a deviat circulaţia rutieră pe DJ 381, prin localitatea Medgidia. În urma evaluărilor medicale de la faţa locului au rezultat trei victime ale accidentului, una dintre acestea fiind dusă la spital.

Pe autostrăzile A 1 Bucureşti – Piteşti, A 3 Bucureşti – Ploieşti şi A 7 Ploieşti – Adjud ciruclaţia se desfăşoară, duminică după amiaază, în condiţii normale.