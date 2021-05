Maratonul vaccinării din Capitală are un succes peste așteptări. 12.362 de persoane s-au vaccinat până în prezent

UPDATE 12.362 de persoane s-au vaccinat până în prezent la maratonul organizat în Capitală, în centrele Sala Palatului și Biblioteca Națională a României.

Pe parcursul nopții, de la ora 00:00 până la ora 09:10 au fost 686 persoane vaccinate în centrul de vaccinare Biblioteca Națională a României și 976 persoane la centrul de vaccinare Sala Palatului.

Maratonul vaccinării din Capitală are un succes peste aşteptări. În cea de-a doua zi, a fost atins pragul de 10.000 de persoane imunizate în cele două locații, Sala Palatului și Biblioteca Națională.

Asta înseamnă că cele 10.000 de doze de vaccin, alocate iniţial maratonului, au fost consumate şi s-au folosit doze suplimentare. Miezul nopţii a prins zeci de oameni aşteptând la coadă, pentru a se imuniza.

Respectând distanțarea socială, oamenii au așteptat răbdători, sâmbătă seară, să se vaccineze fară programare, în ciuda temperaturii scăzute, în faţa celor doua centre din Capitală.

Aproape de miezul nopții, zeci de oameni așteaptau să se imunizeze la maratonul vaccinării, la Biblioteca Națională. În cea mai mare parte, oamenii au fost mulțumiți de modul în care este organizată acțiunea. Procesul a fost simplu. Aceștia au avut de completat niște formulare pe care le-au primit de la asistenți la intrarea în perimetru, au așteptat în jur de 20-30 de minute, după care a urmat vaccinarea propriu-zisă.

Bărbat: ”E relativ easy (n.r. ușor), totul merge ușor, nu am văzut niciun proces în care să apară vreo problemă.”

Reporter: ”De ce ați ales să veniți noaptea?”

Bărbat: ”Am crezut că e mai liber, și e într-adevăr, față de zi, când vin și oameni mai în vârstă. Inițial nu voiam să mă vaccinez, dar m-am gândit că la vară trebuie să plec din țară și o să trebuiască să fiu vaccinat.”

Femeie: ”Din păcate, este singura mdoalitate de a scăpa din această pandemie și trebuie să avem grijă de părinții, de copii.”

Reporter: ”De unde ești?”

Femeie: ”Sunt din Spania. Am ales să mă vaccinez pentru a mă păstra sănătoasă. Sunt studentă aici, în România, și este o oportunitate foarte mare pe care o avem, aceea de a ne vaccina.”

A fost activitate intensă și la centrul de la Sala Palatului. Acolo, lucrurile au mers și mai repede, datorită numărului mare de fluxuri de vaccinare.

Reporter: ”Cum a fost? V-a durut?”

Femeie: ”Nu. Nu m-a durut, niciun simptom. Recomand la toată lumea, să veniți să faceți, ca să scăpam, să revenim la normal.”

Reporter: ”Cum vi se pare organizarea?”

Femeie: ”Totul a mers foarte repede, nu mă așteptam, nu s-a stat la coadă nici afară, nici înăuntru, în cinci minute am fost gata.”

Bărbat: ”Nu se simte nimic.”

Reporter: ”Organizarea cum e?”

Bărbat: ”Bună. Foarte bună.”

În ciuda temperaturii scăzute, sâmbătă seară s-au vaccinat mai mulți oameni la maraton decât la debutul acestuia.

Mihai Craiu, doctor: ”Este un număr mai mare de persoane care s-au prezentat în această seară. Surprinzător, aș spune, pentru că aseară temperatura era mult mai prietenoasă cu toată lumea. Surprinzătoare e media de vârstă. Au început acum să vină mai tineri, dar încă vin seniori și la această oră și cu această temperatură. Am ajuns încă de acum, dinainte de miezul nopții, să folosim dozele de vaccin suplimentare trimise de DSP. Deja, în momentul asta, se scrie cu cinci cifre numărul persoanelor care au primti vaccinul în cele două locații.”

Horea Constantin Chirilă voluntar, medic rezident: ”În timp, cât am mers mai departe cu fluxul de oameni, voluntarii s-au schimbat între ei, dar niciodată nu s-a încetinit ritmul cât oamenii erau afară. Momentan, sunt la finalul celei de-a treia ture de opt ore, am fost de la 16 vineri, ulterior pe la unu și jumătate am plecat acasă să mă odihnesc puțin și am revenit azi la șase și jumătate, terminând acum, pe la ora 12.”

Maratonul vaccinării continuă până luni, la opt dimineața, însă dacă cererea va fi mare, programul va putea fi prelungit.