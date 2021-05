Centrele de vaccinare de tip drive-thru încep să apară în tot mai multe județe din țară. La Buzău, parcarea unui hipermarket situat la intrarea în oraș a fost transformată în punct de imunizare anti-covid 19, cu serul Pfizer.

La deschiderea centrului se formaseră deja cozi, iar doritorii veniseră pe două sau pe patru roți.

Și prefectul județului și-a făcut apariția pe motocicletă, și s-a oferit voluntar ca registrator al centrului de vaccinare.

Oamenii s-au anunţat între ei pe reţelele de socializare, şi şi-au dat întâlnire la ora deschiderii centrului. Primul care s-a vaccinat este un fost sportiv. A trecut din întâmplare prin zonă, a auzit de deschiderea centrului drive-trough, şi a folosit momentul pentru a se vaccina.

Gheorghe Terciu: „Am aflat şi am fugit la centru aici să mă vaccinez. Un lucru foarte bun şi ar trebui să se mişte în mai multe locuri ca să se facă lucrul ăsta”.

Între timp, şi-a făcut apariţia un grup de bikeri - unii dintre ei au venit să se imunizeze, iar prietenii lor să îi încurajeze.

Reporter: De ce aţi venit la centrul ăsta?

Luis Ispas: ”Pentru că vaccinul trebuie făcut, pentru că trebuie să revenim la perioada de dinainte de covid şi altfel nu merge”.

Reporter: E mai comod aici?

Luis Ispas: ”Mult mai comod aici, am încercat pe on line de câteva ori şi nu am reuşit pe platformă, e cel mai bine aici”.

Şi prefectul judeţului şi-a făcut apariţia pe motor, împreună cu unul dintre subprefecţi.

După ce au luat pulsul activităţilor, oficialii s-au pus pe treabă.

Silviu Iordache, prefect Buzău: ”Am venit astăzi cu prietenii mei motociclişti. Motocicliştii sunt oameni cu spirit rebel care nu acceptă regulile societăţii, sunt oameni independenţi, dar iată că ei astăzi au vrut să dea un exemplu societăţii şi să arate cât de important este vaccinul pentru bunăstarea comunităţii”.

Judeţul Buzău înregistrează o medie de aproximativ 1000 de imunizări pe zi. Medicii speră că numărul vaccinărilor să crească în următoarea perioadă.

Carmen Scântei, DSP Buzău: „Cred că lucrurile vor fi sub control permanent, am încredere în profesionalismul tuturor şi aşa cum până acum nu am înregistrat reacţii adverse sper că nici acum să nu se întâmple ceva şi că numărul vaccinărilor să crească considerabil în judeţul Buzău”.

Centrul drive-trough va funcţiona cu două fluxuri, zilnic, între orele 10-20, iar vaccinarea se va face cu serul produs de Pfizer. De săptămâna viitoare, se vor deschide şi două centre volante, în apropierea pieţelor agroalimentare centrale din Buzău şi Râmnicu Sărat.