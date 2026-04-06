Potrivit unui comunicat al MApN, exerciţiul este organizat de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, autorităţile publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu.

Activităţile de tip MOBEX se desfăşoară periodic şi urmăresc verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Alba şi Hunedoara vor fi chemaţi la unităţile stabilite pentru a participa, pe durata unei zile, la secvenţe de pregătire specifice.

Totodată, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va desfăşura activităţi de evaluare a autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din judeţul Alba.

Exerciţii similare au mai avut loc în judeţul Alba în anul 2016 şi în judeţul Hunedoara în anul 2018.

MOBEX este organizat în baza prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi ale Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Rezerviştii vor fi convocaţi prin ordin de chemare pentru exerciţii şi antrenamente de mobilizare, transmis prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar activităţile de evaluare a autorităţilor administraţiei publice locale şi a operatorilor economici sunt organizate şi coordonate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

În anul 2026 sunt planificate trei exerciţii MOBEX: Alba - Hunedoara (mai), Neamţ - Suceava - Botoşani (septembrie) şi Bucureşti - Ilfov (octombrie).

„Pentru a evita dezinformarea şi răspândirea ştirilor false, subliniem că aceste activităţi au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune. Recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale'', transmite MApN.