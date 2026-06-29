„În această dimineaţă (luni - n.r.) au fost reluate operaţiunile de căutare a persoanei înecate în zona barajului Viştea. La faţa locului acţionează un echipaj de scafandri din cadrul ISU Braşov, alături de un echipaj de scafandri din cadrul ISU Sibiu, care intervine şi cu un echipament specializat de scanare subacvatică cu sonar. De asemenea, în sprijinul echipelor de intervenţie acţionează şi Salvamont Braşov, care utilizează o dronă subacvatică pentru eficientizarea acţiunilor de căutare", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov.

Pompierii din cadrul ISU Braşov au început, duminică, operaţiunea de căutare a persoanei posibil înecate în zona barajului Viştea, în localitatea Olteţ.

Tot atunci, alte două persoane au fost scoase din apă.

„Pompierii de la ISU Braşov acţionează pentru căutarea unei persoane (adult) care nu a ieşit din apă, posibil înecată. Două victime au fost scoase din apă, un adult şi un minor, fiind conştiente, în evaluare medicală la faţa locului", a transmis, duminică, ISU Braşov.

În urma evaluării medicale efectuate la faţa locului de către medicul de pe elicopterul SMURD, s-a stabilit că pentru minorul implicat nu este necesar transportul la spital.

Adultul a fost preluat şi transportat către o unitate medicală din Făgăraş pentru investigaţii suplimentare.