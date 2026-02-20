Stabilizarea financiară și menținerea serviciului public de transport în condiții decente pentru populație sunt prioritatea zero. Astfel, managementul Societății de Transport București (STB) vine cu un plan de măsuri de redresare, în 12 pași, aprobat de Consiliul de Administrație. Datoriile se ridică la 1,6 miliarde de lei, informează, vineri, STB.

Astfel, cei 12 pași sunt:

Reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%. Se va face o economie de circa 400.000 lei pe lună; Reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal, fără afectarea activității de transport. Este vorba despre personalul de conducere și TESA. Sunt exceptați șoferii de autobuze, troleibuze, vatmanii, angajații din depouri și autobaze (personalul de întreținere, maiștri). Impactul financiar este de peste 7,3 milioane de lei pe lună; Stoparea angajărilor și menținerea sistării promovărilor, cu excepția personalului esențial pentru exploatare; Diminuarea orelor suplimentare și a orelor consecutive cu 7%. Impactul financiar: 385.000 de lei pe lună; Programe de plecări voluntare și reorganizare. Impactul financiar: între 7 și 8 milioane de lei pe lună; Optimizarea traseelor de acces și retragere; Actualizarea tarifelor, astfel încât să reflecte realitățile economice și costurile reale ale serviciului public de transport; Creșterea gradului de conformare și descurajarea călătoriei fără titlu de transport valabil; Reanalizarea politicii de gratuități, care să asigure echilibrul între protecția socială și sustenabilitatea financiară a serviciului public; Transportul public suplimentar pentru evenimentele publice va fi asigurat exclusiv în baza unor contracte și va fi prestat contracost, valorificarea prin publicitate a liniei turistice; Eliminarea cheltuielilor neoportune; Eșalonarea datoriilor. Datoria către ANAF se ridică, în prezent, la peste 1,4 milioane de lei.

„Măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și consolidarea sustenabilității financiare, fără întreruperea serviciului public de transport. STB se confruntă cu un deficit de lichidități, cu obligații fiscale foarte mari, de 1,6 miliarde de lei, care pun presiune pe bugetul local. Implementarea lor va fi realizată cu consultarea partenerilor sociali și cu respectarea cadrului legal.

Situația companiei nu este una ușoară. În ultimele luni am lucrat intens, am analizat mii de variante și am purtat numeroase discuții pentru a identifica soluții complementare care să repună societatea pe picioare și să protejeze pe termen lung locurile de muncă”, afirmă Andrei Dinculescu-Bighea, directorul general al Societății de Transport București.

Acesta susține că responsabilitatea STB este să păstreze transportul public funcțional și accesibil, iar acest plan urmărește stabilizarea companiei și crearea unei baze sustenabile pentru viitor.

„Ne dorim ca toți colegii care își asumă direcția de modernizare și eficientizare a companiei să se regăsească în acest parcurs și să construim împreună viitorul STB”, a precizat directorul general.

Cele 12 măsuri propuse au fost aprobate de Consiliul de Administrație al societății și vor urma etapele legale de implementare pe parcursul acestui an.

În prezent, datoriile totale ale STB se ridică la 1,6 miliarde de lei.

Ciucu, după anunţul STB privind măsurile de redresare

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că va analiza planul de redresare în 12 pași propus de STB și că va veni cu măsuri suplimentare dacă acestea nu sunt suficiente.„E bine măcar că au inclus și «reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%». Cred că este loc de mai mult”, menționează edilul.

Acesta spune că este nevoie de restructurări și reorganizare și la ADITPBI, care asigură transportul de suprafață din București și Ilfov. Ciucu le cere managerilor să „dea drumul la discuții cu sindicatele”. „Este bine că șoferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților suport, cei TESA, din birouri”, remarcă Ciucu.

„În urma faptului că am atras atenția cu privire la situația financiară dezastruoasă a STB, managementul companiei de transport public vine cu un set de măsuri care să ducă pe parcursul acestui an la diminuarea pierderilor financiare. Acestea au fost votate în Consiliul de Administrație al STB. Le voi analiza temeinic”, afirmă primarul general Ciprian Ciucu, pe pagina sa Facebook.

Edilul spune că, „la o primă lectură”, acestea „par doar niște primi pași” făcuți „în direcția corectă”.

„Dacă sunt suficienți sau nu, îmi voi da seama după ce voi analiza impactul financiar cumulat. E bine măcar că au inclus și «reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%». Cred că este loc de mai mult”, afirmă Ciucu.

Edilul adaugă că, „oricum”, măsurile STB „nu sunt suficiente” fără ca ADITPBI (entitatea căreia Consiliul General i-a dat dreptul de a decide totul în ceea ce privește transportul public local de suprafață din București și Ilfov) să vină, la rândul ei, cu măsuri de optimizare a costurilor.

„De exemplu, transportul care deservește inclusiv localități din județul Ilfov costă Primăria Municipiului București cca. 230 de milioane de lei pe an! Această entitate a fost înființată inițial cu 60 de angajați și a ajuns la cca. 200. Inclusiv aici este nevoie de reorganizare și restructurări. Voi lua în calcul măsurile propuse de către conducerea STB, pe cele pe care încă le aștept de la ADITPBI și, dacă nu sunt suficiente, voi veni și eu cu propuneri suplimentare”, atenționează Ciucu.

În același timp, primarul cere conducerii STB să facă public documentul care a fost votat ieri în Consiliul de Administrație al STB și „să dea drumul la discuții” cu sindicatele.

„Transparența este esențială pentru succesul întregului demers. Este bine că șoferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților suport, cei TESA, din birouri”, încheie Ciprian Ciucu.