Jocul a fost suspendat temporar după ce un oficial a observat albinele și a alertat jucătoarele și arbitrul în timpul meciului din optimile de finală, dintre favorita australiană Talia Gibson și Sahaja Yamalapalli, iar toată lumea a părăsit terenul.

Stadionul din statul sudic Karnataka, care a găzduit și meciul de calificare pentru Cupa Davis dintre India și Țările de Jos în această lună, este situat în Cubbon Park, care are peste 8.000 de copaci răspândiți pe o suprafață de aproape 200 de acri, notează Reuters.

Meciul din turneul ITF W100 a fost reluat după scurt timp, Gibson învingând-o pe Yamalapalli cu 6-0, 6-0, în mai puțin de o oră.

În faza următoare, sportiva australiană o va înfrunta pe rusoaica Polina Iatcenko, favorită 5, care a trecut de Arina Gabriela Vasilescu, scor 6-7 (6), 6-3, 6-2.

