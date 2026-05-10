Cadrul actualizat de telemedicină, publicat cu puțin timp înainte de o schimbare de guvern, introduce prima reglementare oficială a serviciilor medicale la distanță din țară, potrivit novinite.com.

În noul sistem, comunicarea dintre medici și pacienți prin apeluri telefonice sau platforme de social media nu mai este permisă ca formă de consultație medicală.

Autoritățile au definit aceste interacțiuni ca fiind în afara practicii medicale legale, mutând toate îngrijirile la distanță într-un cadru strict reglementat.

Doctorul Nikolay Hristov, președintele Asociației Medicilor de Familie din Varna, a descris reglementarea ca fiind foarte restrictivă și dificil de aplicat în practică.

El a susținut că respectarea acesteia necesită investiții financiare semnificative în echipamente specializate și implică un proces administrativ complex.

Consimțământ scris obligatoriu pentru fiecare consultație la distanță

Potrivit lui, pacienții trebuie acum să își dea acordul în scris în avans, document care trebuie păstrat pentru verificare, ceea ce formalizează practic fiecare interacțiune la distanță.

El a subliniat amploarea sarcinii administrative pentru medicii cu liste mari de pacienți. „Am aproape 2.500 de pacienți care, dacă doresc, trebuie să vină la cabinet, să completeze un document pe care îl păstrez pentru verificare în ambulatoriu și doar cei care au semnat au dreptul să încerce măcar să mă contacteze la distanță”, a spus el, adăugând că pacienții trebuie, de asemenea, să depună o solicitare preliminară înainte de orice contact la distanță.

Hristov a criticat și procesul de identificare cerut de noile reguli, descriindu-l ca fiind excesiv de complicat și nepractic pentru comunicarea medicală de rutină.

El a avertizat că procedura ar putea descuraja pacienții să solicite sfaturi medicale la timp, din cauza pașilor suplimentari necesari înainte de stabilirea contactului.

O altă preocupare este lipsa unor prevederi clare privind finanțarea.

Reglementarea nu specifică modul în care consultațiile la distanță vor fi decontate și nici cum cabinetele medicale ar urma să acopere costurile actualizărilor tehnologice necesare.

Hristov a subliniat că, în mod normal, furnizarea de servicii implică o compensație financiară, dar a spus că această problemă rămâne nerezolvată.

„Este logic ca fiecare serviciu utilizat să fie plătit, dar reglementarea nu spune nimic despre acest lucru”, a afirmat el.

Contradicții între reglementări

El a mai indicat o contradicție juridică în cadrul sistemului de sănătate.

În timp ce un set de reguli include consultațiile la distanță ca parte a obligațiilor față de Fondul Național de Asigurări de Sănătate, noua reglementare face aceste consultații practic imposibil de realizat.

Această suprapunere, a argumentat el, îi pune pe medici într-o situație în care respectarea unui cadru legal duce la încălcarea altuia.

Potrivit lui Hristov, acest lucru creează un conflict de reglementare continuu pentru medicii de familie.

Pe de o parte, li se cere să ofere servicii medicale la distanță ca parte a pachetului standard de asistență medicală, iar pe de altă parte, noile reguli de telemedicină impun condiții care fac aceste servicii extrem de dificil de realizat în practică.