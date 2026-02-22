Astfel, 75% dintre respondenţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 18% apreciază că direcţia este una bună, iar 7% nu au o opinie clară, dezechilibrul arătând o stare de nemulţumire majoritară şi o lipsă de încredere consistentă în evoluţia naţională, a transmis CURS duminică.

Conform cercetării, la nivel local, percepţia este uşor mai puţin severă decât în cazul ţării, dar rămâne predominant negativă, 65% dintre bucureşteni considerând că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce 28% consideră că direcţia este bună, iar 7% nu se pronunţă. Diferenţa faţă de percepţia naţională sugerează o evaluare ceva mai nuanţată a administraţiei locale, însă nemulţumirea rămâne dominantă, afirmă realizatorii sondajului.

Cele mai mari probleme în București

Întrebaţi care este principala problemă ce ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală, bucureştenii indică în primul rând traficul şi aglomeraţia, menţionate de 24% dintre respondenţi, urmate de impozitele şi taxele, cu 16%, şi problema apei calde şi a termoficării, cu 14%.

Curăţenia şi salubritatea, precum şi sistemul de sănătate sunt menţionate fiecare de 10% dintre respondenţi, iar infrastructura stradală de 8%. Poluarea este indicată de 7%, iar nivelul de trai de 6%. Rezultatele arată că priorităţile bucureştenilor sunt legate în principal de mobilitate urbană, costuri şi servicii publice esenţiale, relevă cercetarea.

Puțină încredere în primarul Capitalei

Potrivit CURS, evaluarea principalelor personalităţi politice analizate indică niveluri ridicate de neîncredere: preşedintele Nicuşor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenţi, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă, iar actualul primar general, Ciprian Ciucu, adună 29% opinii pozitive, comparativ cu 65% negative, în timp ce primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, este apreciat pozitiv de 25%, faţă de 70% evaluări negative.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, are 23% opinii pozitive şi 72% negative, premierul Ilie Bolojan 22% pozitive şi 74% negative, iar liderul USR, Dominic Fritz, este evaluat pozitiv de 19% dintre cei chestionaţi, în condiţiile în care 73% exprimă o părere negativă. Per ansamblu, datele indică o percepţie critică asupra clasei politice, indiferent de zona din care provin, a explicat CURS.

În ipoteza organizării unor alegeri locale duminica viitoare, PSD ar obţine 22% din voturile bucureştenilor, fiind urmat de AUR cu 20%. PNL este cotat cu 18%, USR cu 17%, SENS ar obţine 5%, S.O.S. România 5%, Partidul Naţionalist Reformarea României (Piedone) 4%, iar POT şi REPER 3%. Alte formaţiuni ar strânge 3%. Distribuţia voturilor arată o competiţie strânsă între principalele formaţiuni politice şi o fragmentare accentuată a opţiunilor electorale în Capitală, a menţionat CURS.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ de 1.069 respondenţi, populaţie adultă rezidentă în Bucureşti, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ą3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost validate pe baza ultimelor statistici INS, fiind ponderate în funcţie de structura de vârstă a electoratului.