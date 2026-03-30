În timp ce unii se declară deranjați și câteodată ajung să facă sesizări, alții spun că s-au obișnuit sau chiar că simt liniște sufletească atunci când aud slujba, chiar dacă nu sunt la biserică.

Pentru cei care au depus plângeri, polițiștii locali din Cluj-Napoca au început să patruleze pe străzi, în zilele în care au loc slujbe, pentru a ține situația sub control. În multe cartiere din oraș, bisericile se află la mică distanță de locuințe. Iar unii oameni spun că slujbele, care se aud și din afara lăcașelor de cult, le perturbă liniștea.

Femeie: „Am auzit boxele de fiecare dată. Pe mine mă enervează oricum. Aici totul e înconjurat și se face un ecou…”

Băiat: „Se aude destul de tare. Dimineața te trezește, destul de deranjat. Sunt unele biserici care au un volum al clopotelor tare.”

Pe de altă parte, sunt și oameni care nu se simt deranjați - ba chiar le face plăcere să asculte slujba, din confortul propriei case.

Femeie: „Se aude normal, nu să te zgârie la urechi, eu deschid geamul și ascult duminica slujba.”

Femeie: „Sunt obișnuită și învățată. Ne face mare plăcere. Dacă ar fi și mai tare, m-aș bucura.”

Femeie: „Sigur că se aude, dar auzi ceva frumos.”

Bărbat: „Nu se aude așa tare.”

Ce spun reprezentanții bisericilor

Reprezentanții lăcașelor de cult spun că boxele sunt folosite doar în anumite intervale, iar clopotele se aud pentru scurt timp.

Constantin Țăranu, reprezentantul unei biserici: „Zilnic plângeri, de ani de zile. În duminica și în zilele de sărbători între 10:30 și 12 fără un sfert se dă drumul la boxe, în timpul săptămânii nu. Clopotele dimineața la 8, un minut.”

Fiindcă autoritățile au primit sesizări în această privință, polițiștii locali au început să iasă pe străzi, în zilele în care au loc slujbe, pentru a se asigura că volumul boxelor nu este prea ridicat.

Iulia Persa, purtător de cuvânt Primăria Cluj: „Poliția locală avertizează preoții, iar aceștia s-au obișnuit să dea drumul la boxe mai încet. Atunci când este slujba, ei se duc la biserica respectivă și, în funcție de situația semnalată, discută cu preotul și iau măsurile necesare.”

Deși la Mitropolie nu au ajuns plângeri oficiale, reprezentanții le recomandă preoților folosirea moderată a sistemelor audio.

Cornel Coprean, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Clujului: „Acolo unde existau goarne, am recomandat preoților să le înlocuiască cu boxe de exterior, doar pentru a preîntâmpina astfel de situații și, sigur, am recomandat să le folosească cu discernământ.”

Situația a fost semnalată bisericilor de toate confesiunile.