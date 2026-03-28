Acesta este unul dintre cele mai fascinante sate din Liguria, iar turiștii pot ajunge acolo pe jos, pe trasee din Portofino, sau pe mare, cu vaporul. Este un loc din Italia în care poți ajunge cu barca și este musai de văzut dacă ajungi în zonă. Atracția principală este biserica de pe plajă. Iată cum ajungi și ce poți vedea aici.

Unde se află San Fruttuoso și de ce este atât de special

Situat de-a lungul coastei ligurice din Italia, San Fruttuoso este un sat fermecător și izolat, accesibil doar pe jos sau cu barca. Vizitatorii sunt atrași de acest sat atât pentru istoria sa bogată, cât și pentru priveliștile spectaculoase.

Înconjurat de vegetație bogată și stânci abrupte, satul este o destinație potrivită pentru cei care caută relaxare și peisaje naturale.

Poți ajunge ușor fie pe jos, fie cu barca din orașele apropiate Recco, Camogli sau Punta Chiappa. Există mai multe companii care organizează excursii cu barca, o variantă practică și plăcută pentru a explora zona.

Dacă vrei să ajungi la San Fruttuoso pe jos, poți lăsa mașina în parcarea de pe Via S. Rocco din Camogli, situată înainte de zona pietonală care duce spre Biserica San Rocco.

După ce parchezi, mergi spre Biserica San Rocco. De acolo ai două trasee: Batterie sau Pietre Strette. Primul este mai dificil, al doilea mai ușor.

Traseul Batterie

Pornește de la Biserica San Rocco din Camogli și traversează Parcul Portofino, oferind priveliști spre mare până la San Fruttuoso.

Traseul este cunoscut pentru buncărele din al Doilea Război Mondial aflate de-a lungul drumului. Este dificil și expus la soare. În anumite zone există porțiuni abrupte unde trebuie să te ții de lanțuri fixate în stâncă.

Nu este potrivit pentru copii, persoane cu dizabilități sau pentru cei cu frică de înălțime. Durata este de aproximativ 3 ore, cu dificultate medie spre ridicată.

Traseul Pietre Strette

Este mai ușor și mai puțin spectaculos, potrivit pentru majoritatea vizitatorilor.

Se urmează indicatoarele către „Portofino Vetta”, traseu folosit în trecut de pelerini pe Via Crucis. După aproximativ 30 de minute de urcare, ajungi la o intersecție marcată de antene și relee RAI. De acolo urmezi indicatoarele către Pietre Strette. După ce ajungi sus, continui spre San Fruttuoso pe coborâre, conform siestagelatotravel.

Durata totală este de aproximativ 2 ore și 30 de minute, cu dificultate ușoară spre medie.

Cum ajungi cu barca

Cea mai simplă și rapidă variantă este pe mare, cu plecare din Punta Chiappa, Recco sau Camogli.

Ruta Camogli – San Fruttuoso este cea mai populară și durează aproximativ 30 de minute.

Pe drum poți vedea Muntele Portofino, Grota Pustnicului, Cala dell’Oro și formațiunea stâncoasă Punta Chiappa.

Pentru îmbarcare din Camogli trebuie să ajungi în port, unde se află și casa de bilete pentru ferry.

Ce găsești în acest colț ascuns dintre stânci și mare

Odată ajunși aici, turiștii au în față un peisaj pitoresc, datorită abației care datează din anul 1000 și este situată chiar pe plajă. Abația este și punctul de plecare al procesiunilor dedicate lui Hristos din Abis.

Originea datează din secolul al VIII-lea, când a fost ridicată la dorința episcopului Prospero, care s-a refugiat în golf după ce a fugit din Spania. Conform legendei, San Fruttuoso i-a apărut episcopului în vis și i-a indicat locul unde să construiască biserica. Locul a fost ales și datorită prezenței apei și a țărmului, care reprezenta un element defensiv important.

Extinderea complexului și construcția cupolei, în stil bizantin, au avut loc în secolul al X-lea, iar în anii următori au fost aduse mai multe modificări structurii clădirii. În secolul al XIII-lea, abația a devenit proprietatea familiei genoveze Doria și a căpătat forma actuală; cripta a devenit locul de înmormântare al familiei.

În jurul secolului al XV-lea, abația a fost abandonată de călugări, iar de atunci a început o perioadă de declin care a durat secole.

Ce poți face aici

Această destinație ascunsă, departe de orașele mari, este suficient de mică pentru a fi explorată într-o singură zi și oferă o evadare completă. Chiar dacă lista de activități nu este foarte lungă, acestea îți pot umple ziua cu relaxare și distracție.

Vizitează Abația San Fruttuoso / Abbazia di San Fruttuoso

Abația romanică San Fruttuoso este un monument istoric care datează din secolul al X-lea. Amplasată într-un cadru spectaculos, cu vegetație luxuriantă, pietriș alb și ape turcoaz, această mănăstire veche este una dintre cele mai surprinzătoare și impresionante priveliști de pe coasta ligurică.

Abația este dedicată Sfântului Fructuosus, martirizat la ordinul împăratului roman Valerian. În secolul al VIII-lea, călugări greci au protejat relicvele acestui episcop din secolul al III-lea, care se păstrează și astăzi în San Fruttuoso. Ulterior, Ordinul Sfântului Benedict a fondat abația în secolul al X-lea, iar celelalte clădiri istorice din sat datează tot din secolele X–XI.

Astăzi, abația adăpostește mormintele influentei familii genoveze Doria și un sarcofag roman antic. În apropiere se află Torre Doria, un turn de veghe construit în anii 1500 pentru a proteja abația de pirați.

În prezent, Abația San Fruttuoso este administrată de organizația de patrimoniu FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano). Este deschisă publicului zilnic, cu excepția Crăciunului și a perioadelor în care marea este prea agitată pentru circulația bărcilor. Vizitatorii pot explora muzeul, claustrul și mormintele familiei Doria.

Bucură-te de plajă

Indiferent dacă ești sau nu pasionat de statul la mare, plaja din San Fruttuoso este greu de ignorat. Îți poți petrece ziua la soare pe plaja cu pietriș alb. Poți închiria un șezlong și o umbrelă pentru mai mult confort, dar este bine să ajungi devreme, deoarece golful este mic și doar o parte din plajă este amenajată.

Alternativ, poți sta pe prosop sau poți intra direct în apa limpede, de culoare acvamarin, care este foarte atrăgătoare.

Pentru mai multă aventură, poți face scufundări pentru a vedea frumusețea subacvatică și celebra statuie din bronz „Hristos din Abis”, aflată la aproximativ 15 metri adâncime pe fundul golfului. În zilele liniștite, statuia poate fi observată și făcând snorkeling.

Explorează satul San Fruttuoso

Deși este greu de numit un sat în sensul obișnuit, acest loc izolat include câteva case pitorești de pescari, un turn istoric care poate fi vizitat și câteva restaurante ligurice tradiționale, deschise sezonier și cu vedere spre golf.

Dacă te desprinzi de priveliștea mării, poți face o plimbare în jurul mănăstirii. Vei găsi alei înguste și scări care duc spre traseele de drumeție.

Legenda statuii scufundate „Cristos din Abis”

Chiar în fața Abației San Fruttuoso se află Aria Marină Protejată Portofino, o zonă delimitată care este un adevărat paradis pentru pasionații de scufundări și care ascunde un secret cunoscut astăzi de toată lumea.

În apele sale a fost amplasată o statuie din bronz a lui Iisus Hristos, numită Hristos din Abis. Statuia a apărut din ideea lui Duilio Marcante, care a dorit să o plaseze pe fundul mării pentru a comemora moartea lui Dario Gonzatti. În august 1954, Hristos din Abis a fost instalat pe fundul mării, în golful din fața localității San Fruttuoso.

Realizarea statuii, în întregime din bronz, a fost făcută prin topirea de medalii, clopote și elemente navale, devenind astfel un omagiu adus mării, navigației și scufundărilor.

Scufundările pentru a observa statuia rămân una dintre cele mai populare atracții de pe întreaga coastă a Liguriei și atrag anual mii de vizitatori pasionați de diving. Este o scufundare relativ ușoară, iar adâncimea nu este mare, ajungând la maximum 15 metri.

Cea mai bună perioadă pentru a vizita San Fruttuoso

San Fruttuoso poate fi vizitat pe tot parcursul anului, dar cea mai bună perioadă pentru călătorie este vara, când apa mării este suficient de caldă pentru înot, snorkeling și scufundări.

De altfel, scafandri din întreaga lume vin la San Fruttuoso pentru a vedea statuia Hristos din Abis, aflată sub apă, chiar în fața abației. Sezonul de înot durează aici din iunie până în octombrie.