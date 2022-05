Mai mulți călători s-au trezit cu zborurile anulate. Companiile aeriene dau vina pe întârzierile livrărilor de avioane noi

StirilePROTV

În loc să își facă bagajele pentru vacanța perfectă, mulți călători s-au trezit cu zborurile anulate. În cazul unei companii aeriene motivul a fost pus pe seama întârzierii livrărilor de avioane noi.

Cu toate că li s-a oferit contravaloarea biletelor sau reprogramarea călătoriei oamenii ies acum în pierdere. Au făcut rezervările când și biletele și camerele de hotel erau mai ieftine. În unele cazuri liniile aeriene sunt obligate să le dea compensații clienților.

Această familie avea programate două vacanțe, în această vară în Sardinia și în Santorini. Oamenii au cumpărat biletele de avion în toamnă, dar cu câteva săptămâni înainte de prima călătorie au fost anunțați că zborurile au fost anulate.

Ilie Bălăşoiu: ”Probabil că cel puțin 3-4-500 de euro în plus mă va costa vacanța acum, cu toate aceste modificări. Acum au crescut exagerat de mult cazările”.

Compania aeriană le-a transmis turiștilor că pot opta pentru un alt zbor, într-o altă zi, sau că pot primi înapoi contravaloarea biletelor în contul bancar sau în portofelul electronic.

Într-un răspuns la o solicitare a Știrilor Pro TV, reprezentanții acesteia au spus că au fost afectați de întârzierea livrărilor noilor avioane și că au trebuit să anuleze aproximativ 10% din orarul de vară planificat pentru lunile mai, iunie și iulie. Dar că și-au anunțat din timp toți clienții.

Potrivit regulamentului întocmit de Comisia Europeană privind compensarea și asistența pasagerilor, dacă sunteți anunțați că zborul a fost anulat înainte cu 14 zile de data călătoriei compania aeriană trebuie să vă dea trei opțiuni: rambursarea banilor, reprogramarea zborului sau schimbarea destinației.

Ramona Colea, Manager General Companie care reprezintă drepturile pasagerilor: ”Dacă informarea se face cu mai puțin de 14 zile, atunci avem mai multe drepturi. Zborul care i se oferă trebuie să îi convină pasagerului, dacă nu îi convine, compania aeriană nu doar că trebuie să îi dea banii înapoi, dar și compensația de 250, 400 sau 600 de euro”.

O altă companie aeriană le oferă clienților un credit de 120% din suma inițială, în cazul unui zbor anulat, pe care aceștia îl pot folosi la achiziționarea altor servicii.

Sunt însă clienți care nu reușesc să își recupereze banii singuri și ajung în instanță.

Cristina Timaru, Avocat: ”Am primit solicitări de la mai multe persoane, care s-au constituit în grupuri de recuperare a sumelor”.

În cazul în care vacanța este rezervată printr-o agenție de turism și zborul este anulat, reprezentanții acesteia se ocupă de recuperarea banilor și de reprogramarea sejurului, iar vacanța nu va costa, la final, mai mult.

Oana Rusu, Director General Agenție de Turism: ”Noi emitem către compania aeriană o cerere de returnare a banilor. Ei îi returnează către noi, pentru că noi am plătit, ulterior noi îi returnăm către clienți. Dar din păcate, am avut, avem încă situații în care de doi ani de zile nu am recuperat aceste sume”.

Pasagerii pot face și plângeri la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, dar și la Centrul European al Consumatorilor.