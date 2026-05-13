Prejudiciul cauzat depăşeşte 2,4 milioane de lei. 37 de persoane au fost duse la audieri, 9 fiind reţinute.

"La data de 12 mai a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu au pus în aplicare 40 de mandate de percheziţie domiciliară, în localităţile Mediaş, Slimnic, Bazna, Dumbrăveni, Alma, Dârlos şi Moşna, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de furt, furt cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la furt, respectiv complicitate la furt cu consecinţe deosebit de grave, raportat la deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionalităţii echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale", a transmis, miercuri, IPJ Sibiu.

Totodată, poliţiştii au pus în executare 37 de mandate de aducere, persoanele implicate fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu.

"În fapt, în perioada aprilie 2024- martie 2026, persoanele cercetate ar fi intervenit fără drept asupra contoarelor de măsurare a consumului de gaze naturale, prin modificarea sau blocarea funcţionalităţii acestora, cu scopul diminuării cantităţii de gaze înregistrate", a transmis sursa citată.

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate, poliţiştii au ridicat 37 de dispozitive, 2 medii de stocare, precum şi 305.259 de lei şi 49.935 de euro.

Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 2.430.000 de lei.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de 9 persoane, acestea fiind introduse în centrele de reţinere şi arestare preventivă Alba şi Mureş.

Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.