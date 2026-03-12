O grădiniță din Capitală a trecut printr-un întreg proces de reabilitare, finalizat cu montarea panourilor fotovoltaice.

Iulia Măcăneață, director Grădinița Brândușa: „Panourile au avut un impact în ceea ce privește reducerea facturilor pentru energia electrică. Fondurile care rămân, banii alocați pentru facturi, sunt redistribuiți și astfel îi putem utiliza pentru alte aspecte în cadrul unității.”

Școlile sunt printre cele mai active instituții publice în producția de energie verde.

Aproape jumătate din capacitatea instalată de autorități se află pe acoperișurile lor.

Bogdan Cotigă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3: „Aceste panouri au fost instalate atât pe clădirile școlilor, dar și pe clădirile administrative ale primăriei. În cazul primăriei, ajung să compenseze necesarul de energie electrică undeva la 40% în sezonul cald. Nu mai zic de faptul că și mașinile primăriei, care sunt 90% electrice, se alimentează tot din acest sistem fotovoltaic.”

În 2024, erau peste 800 de instituții publice prosumatoare. Acestea își produc singure energia electrică și livrează surplusul în rețea.

Doar panourile instalate pe acoperișurile școlilor însumează o capacitate instalată de peste opt megawați, cam cât un parc fotovoltaic mic.

Ultimul raport al Autorității de Reglementare în domeniul Energiei arată că, la finalul lui 2025, în România erau aproape 300.000 de prosumatori.