MAI: Mesaj fals RO-Alert pus în circulaţie pe reţelele sociale, cu scopul de a crea panică populaţiei

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informează, sâmbătă, că pe reţele de socializare este promovat un mesaj fals atribuit sistemului RO-Alert, cu scopul de a crea panică în rândul populaţiei.

Mihaela Ivăncică

"Atenţie! Mesaj fals RO-Alert în circulaţie! Pe reţelele de socializare este promovat un mesaj fals atribuit sistemului RO-Alert, cu scopul de a crea panică în rândul populaţiei. Acest mesaj NU a fost emis de Ministerul Afacerilor Interne sau de structurile partenere", se afirmă în avertismentul transmis sâmbătă de MAI pe pagina sa de Facebook.

În mesajul fals, prezentat sub forma unei fotografii dintr-un mesaj de pe telefon de genul celor transmise de autorităţi prin sistemul RO-ALERT, se afirmă în mod fals că în noaptea de joi spre vineri "a fost semnalată activitate suspectă în mai multe zone", "nu ieşiţi pe stradă", "există informaţii că fete sunt răpite, evitaţi deplasările şi rămâneţi în siguranţă!", "ISU şi MAI sunt în alertă".

Ministerul Afacerilor Interne mai recomandă cetăţenilor să se informeze doar din surse oficiale şi să nu distribuie informaţii neverificate.

Bucureștiul devine un punct important pe scena artei contemporane europene, cu sute de lucrări expuse la RAD Art Fair

Ce face Kayla Simmons, la 30 de ani, după ce s-a lăsat de volei
Mesaj RO-Alert în București, după dispariția unui copil de 11 ani. Băiatul a fost găsit de polițiști

Un copil de 11 ani dispărut vineri după-amiază în București și pentru care a fost emis și un mesaj RO-Alert a fost găsit de polițiști la circa 4 ore după ce se făcuse nevăzut. 
Dronă rusească intrată în spațiul aerian al României: mesaj RO-ALERT în miez de noapte în Tulcea. Armata a pornit căutările

În noaptea de 16 spre 17 aprilie, forțele Federației Ruse au lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona de nord a brațului Chilia.
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență

Persoanele din nordul județului Tulcea au primit, în noaptea de luni spre marți, un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului din Ucraina, iar două aeronave F-16 au monitorizat dronele care zburau în apropierea spațiului aerian românesc.

Dronă rusească prăbușită în orașul Galați. Posibilă încărcătură explozivă, populația a fost evacuată

Este alertă în municipiul Galați, unde fragmente de dronă militară au căzut peste o gospodărie și un stâlp de electricitate, sâmbătă dimineață, în timpul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei. Populația a fost evacuată pe o rază de 200 de metri.

A treia zi de scumpiri mari în toate benzinăriile. Carburanţii au ajuns la preţuri record după majorări succesive

Carburanţii s-au scumpit sâmbătă noaptea în toate staţiile de alimentare. Cele mai mari creşteri de preţuri sunt în staţiile Rompetrol, 20 de bani/l la benzină şi 15 bani la motorină, şi în cele MOL, de 20 de bani la diesel şi 13 bani la benzină.

De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina

Ministrul Apărării a anunțat că Armata analizează rearanjarea sistemelor de apărare ale României de la granița cu Ucraina, după ce o dronă rusească s-a prăbușit în orașul Galați. Drona nu a putut fi doborâtă pentru că zbura la altitudine prea mică. 

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

