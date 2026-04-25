MAI: Mesaj fals RO-Alert pus în circulaţie pe reţelele sociale, cu scopul de a crea panică populaţiei

"Atenţie! Mesaj fals RO-Alert în circulaţie! Pe reţelele de socializare este promovat un mesaj fals atribuit sistemului RO-Alert, cu scopul de a crea panică în rândul populaţiei. Acest mesaj NU a fost emis de Ministerul Afacerilor Interne sau de structurile partenere", se afirmă în avertismentul transmis sâmbătă de MAI pe pagina sa de Facebook.

În mesajul fals, prezentat sub forma unei fotografii dintr-un mesaj de pe telefon de genul celor transmise de autorităţi prin sistemul RO-ALERT, se afirmă în mod fals că în noaptea de joi spre vineri "a fost semnalată activitate suspectă în mai multe zone", "nu ieşiţi pe stradă", "există informaţii că fete sunt răpite, evitaţi deplasările şi rămâneţi în siguranţă!", "ISU şi MAI sunt în alertă".

Ministerul Afacerilor Interne mai recomandă cetăţenilor să se informeze doar din surse oficiale şi să nu distribuie informaţii neverificate.