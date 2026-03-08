În timp ce marile magazinele au atras clienții cu prețuri mai mici și oferte promoționale, florăriile și producătorii români rezistă greu în fața concurenței. Diferențele de preț sunt mari, iar importurile masive pun presiune pe piața locală.

Magazinele sunt marile „câștigătoare" de 1 și 8 martie. Cu o gamă variată de buchete și prețuri mai mici decât în florării sau la producători, au atras mulți clienți.

Corespondent ȘtirileProTV: Mii de fire de trandafiri, lalele și zambile au fost vândute de Mărțișor doar în acest hipermarket din Capitală. Un buchet de trandafiri, sunt 9 fire aici, costă 10 lei, unul de lalele costă 6 lei. Tocmai aceste prețuri sunt cele care atrag tot mai mulți clienți. Drept urmare și spațiile dedicate florilor în magazine sunt tot mai generoase.

Loredana Samoilă, PR managerul unui lanț de hypermarketuri: Prețul este mai avantajos datorită parteneriatelor pe care le agreăm din timp și de lungă durată pe care le avem cu furnizorii. Pe de altă parte, și cantitățile sunt pentru toate magazinele, iar asta le permite partenerilor noștri să aibă un flux al mărfii mult mai avantajos pentru ei.

Care sunt prețurile în florării

Deși clienții se bucură de oferte bune, producătorii și proprietarii florăriilor privesc cu îngrijorare această concurență pentru că, spun ei, nu pot susține aceleași prețuri. În florării, o lalea costă în medie 8 lei, iar un trandafir ajunge la 15 lei. Buchetele pot depăși câteva sute de lei.

Emi Boldea, florist: Se vede cu ochiul liber că o lalea pe care o cumperi dintr-un market este mult mai mică față de o lalea pe care o poți cumpăra dintr-o florărie. Această diferență de preț vine în primul rând din zona calității. Faptul că ei cumpără angro foarte mult ceea ce nu este corect pentru noi, florăriile, pentru că noi avem foarte multe de plătit: angajați, taxe și așa mai departe.

Micii producători cer susținerea Consiliului Concurenței

La marginea capitalei, în Târgul de la Pucheni, producătorii vând firul de lalea cu 2 lei 50, iar zambila cu 6 lei. Prinși în această competiție a prețurilor, comercianții cer sprijinul autorităților. Acuză importurile masive de flori vândute la prețuri foarte mici, uneori chiar sub costurile lor de producție și solicită verificări inclusiv din partea Consiliului Concurenței.

Ion Călin, președintele Asociației Producătorilor de Flori Muntenia: Suntem foarte supărați pe instituțiile competente pentru că pe noi, în România, nu ne protejează nimeni. Mă lupt instituțional să conștientizeze ce înseamnă sectorul floricultură. La retaileri sunt acum prețuri de dumping de neînchipuit. Am luat legătura și cu Consiliul Concurenței. Am înțeles că este și un departament la Ministerul Finanțelor.

În România sunt aproximativ 4 mii de producători de flori, care asigură cam 30% din cerere. Restul vine din import. Anul trecut au fost aduse din străinătate aproape 15.000 de tone de fire și bulbi, față de 13.000 de tone în 2023, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Principalii furnizori sunt Olanda și Turcia.