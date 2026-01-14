Luna în care curentul s-a scumpit cel mai mult, anul trecut. Topul creșterii prețurilor pe categorii de produse și servicii

Energia electrică a înregistrat cea mai mare creştere de preţ în luna decembrie, cu un avans de 60,91% în ritm anual, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică.

Comparativ cu luna noiembrie, preţul energiei electrice a scăzut însă uşor, cu 0,01%.

Alte majorări importante au fost consemnate la cacao şi cafea, care s-au scumpit cu 24,67% faţă de decembrie 2024, precum şi la transportul pe calea ferată, unde tarifele au crescut cu 24,40% într-un an.

Evoluţia preţurilor la alimente

În categoria mărfurilor alimentare, INS arată că fructele proaspete au înregistrat o creştere de 15,19% în decembrie 2025 comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut. În schimb, au fost raportate scăderi de preţ la cartofi, cu 11%, şi la fasole boabe şi alte leguminoase, cu 4,14%, în ritm anual.

De la o lună la alta, cele mai mari scumpiri din decembrie s-au înregistrat la cafea, cu 3,16%, şi la fructe proaspete, cu 1,72%. Ieftiniri au fost consemnate la citrice şi alte fructe meridionale, cu 4,67%, şi la fasole boabe şi alte leguminoase, cu 1,26%.

Mărfuri nealimentare: energia, în fruntea scumpirilor

În sectorul mărfurilor nealimentare, pe lângă energia electrică, energia termică a înregistrat o creştere anuală de 18,80%, iar cărţile, ziarele şi revistele s-au scumpit cu 10,16%. Potrivit INS, nu au fost consemnate scăderi de preţ în ritm anual în această categorie.

Comparativ cu luna precedentă, cele mai mari creşteri de preţ au fost raportate la gaze, cu 2,09%, şi la frigidere şi congelatoare, cu 1,22%. În acelaşi timp, au fost înregistrate ieftiniri la combustibili, de 1,29%, la energia electrică, de 0,01%, precum şi la lacuri şi vopsele, de 0,03%.

Serviciile, tot mai scumpe

În sectorul serviciilor, cele mai importante majorări de preţ au fost consemnate la transportul pe calea ferată, cu 24,40% într-un an, la transportul aerian, cu 18,37%, şi la serviciile de igienă şi cosmetică, cu 17,65%. Nici în acest domeniu nu au fost raportate scăderi de preţ în ritm anual.

De la o lună la alta, în decembrie, transportul aerian a înregistrat o creştere de 17,99%, iar transportul pe calea ferată s-a scumpit cu 9,79%. În schimb, abonamentele de transport auto s-au ieftinit uşor, cu 0,19%, arată datele INS.

