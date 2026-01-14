Există șerpi „dreptaci” și o explicație pentru această trăsătură evolutivă

Sună amuzant și cumva incredibil, dar e adevărul pur în cazul speciei Pareas iwasakii sau șarpelui mâncător de melci, care exact asta face. Specializată în consumul de melci, această reptilă a evoluat pentru a se hrăni cu melci direct din cochilie.

Problema este că nu poate face acest lucru din orice direcție, după cum arată un studiu recent.

Atunci când craniul acestui șarpe a fost privit sub raze X, s-a observat că dinții nu sunt distribuiți simetric, existând mai mulți pe mandibula dreaptă decât pe cea stângă. Totuși, de ce ar favoriza un șarpe partea dreaptă? Răspunsul are legătură cu hrana sa.

