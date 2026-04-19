„Suntem gata pentru un acord, dar trebuie pregătit într-un mod care reflectă interesele atât ale SUA, cât și ale Belarus", a afirmat liderul autoritar într-un interviu pentru canalul rusesc RT, din care au fost publicate extrase duminică, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Contextul diplomatic

Declarația vine în contextul în care, în martie, trimisul lui Trump, John Coale, anunțase că Alexandr Lukașenko ar putea vizita în curând Statele Unite. O astfel de călătorie ar marca o schimbare majoră pentru veteranul politician, tratat timp de ani ca paria din cauza încălcărilor grave ale drepturilor omului în țara sa și a susținerii invaziei ruse în Ucraina.

Lukașenko, aliat apropiat al lui Vladimir Putin, a sprijinit public războiul de agresiune împotriva Ucrainei, deși nu a trimis trupe belaruse pe front.

Dincolo de sancțiuni

Liderul de la Minsk a precizat că orice înțelegere cu Washingtonul ar trebui să meargă dincolo de simpla ridicare a sancțiunilor occidentale, la care Belarusul s-a adaptat între timp.

„Avem mult mai multe lucruri de rezolvat, și acesta este subiectul unui mare acord", a declarat el, fără a detalia despre ce chestiuni este vorba.

„Odată ce vom finaliza asta la un nivel mai redus, suntem gata să ne întâlnim cu Donald și să semnăm acordul", a concluzionat Lukașenko.