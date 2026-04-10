„Imagini de pe şantierul Autostrăzii A7, Bacău – Paşcani, Lot 1, Săuceşti – Trifeşti. Condiţionat de starea terasamentului, ca urmare a precipitaţiilor din ultima perioadă, constructorul este mobilizat în zona nodului rutier Bacău-Nord, la conexiunea cu Varianta Ocolitoare Bacău, care constituie practic primul tronson din A7 dat în circulaţie”, anunţă DRDP Iaşi.

Instituţia precizează că se lucrează şi la structurile de pe traseu (poduri, pasaje supratraversare), în vreme ce pe sectoare bune a fost aşternută mixtura asfaltică (strat de bază şi, pe unele porţiuni, strat de legătură).

Stadiul fizic raportat pe acest lot este de 43%. Lucrările sunt realizate de ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.

Lotul are 30,3 km, contractul fiind semnat în 15.02.2023, la o valoare de 1.638.322.250,22 lei fără TVA.

DRDP Iaşi a transmis şi date despre A7, Bacău - Paşcani, Lotul 2, Trifeşti – Gherăeşti.