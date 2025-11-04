Lovitură de teatru la Înalta Curte: Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, eliberați din închisoare după admiterea recursului

Stiri actuale
04-11-2025 | 17:49
×
Codul embed a fost copiat

Un fost ministru, Sebastian Vlădescu, și un fost bancher, Ionuț Costea, vor fi eliberați din închisoare, dar nu pentru că și-au executat pedepsele, ci pentru că le-au fost admise căile extraordinare de atac împotriva condamnărilor definitive.

autor
Ovidiu Oanță

Instanța Supremă, prin două completuri de 5 judecători, a decis sa admită două recursuri în casație.

În primul rând, este vorba de recursul formulat de fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu, condamnat definitiv pentru corupție în urmă cu mai bine de doi ani în afacerea șpăgilor pentru reabilitarea căilor ferate București-Constanța la 7 ani și 4 luni.

În al doilea rând, fostul bancher și fost secretar de stat la ministerul Finanțelor Ionuț Costea, cumnat al lui Mircea Geoană, condamnat tot pentru acuzații de corupție la 6 ani de închisoare. Acesta este închis la penitenciarul Rahova și ar urma să iasă pe parcursul zilei de marți.

Judecătorii Instanței supreme spun că la momentul condamnării definitive ar fi intervenit prescripția răspunderii penale ca urmare a unei decizii controversate a Curții Constituționale.

Citește și
tramvai autobuz
Imagini șocante. Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Numeroși răniți

Cei doi urmează să fie eliberați, însă, au atras atenția oficialii Intanței Supreme, ei rămân practic cu obligațiile financiare. Continuă să li se confiște sumele luate cu titlul de șpăgi.

Condamnarea lor definitivă dispare odată cu admiterea acestei căi extraordinare de atac.

Cine sunt judecătorii care au luat decizia

Decizia a fost luată de un completul format din judecătorii Lia Savonea, Lucia Tatiana Rog, Adrian Glugă, Gheorghe-Valentin Chitidean, Lavinia Valeria Lefterache, prin admiterea unei căi extraordinare de atac - recursul în casaţie.

"Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea au fost puşi în libertate în urma constatării prescripţiei răspunderii penale sunt o consecinţă a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curţii Constituţionale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de şanse şi accesul efectiv la Justiţie. În acelaşi timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente. Instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, chiar şi atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare. Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligaţiile civile şi măsurile de confiscare dispuse rămânând valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat. Astfel, în cauzele menţionate s-a dispus, după cum urmează: inculpaţii Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea rămân să plătească sumele de 3.990.248 lei şi de 65.000 euro, prejudiciu reţinut în sarcina lui Sebastian Vlădescu, şi confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la acelaşi inculpat; sumele de 3.121.328 lei şi de 1.919.900 euro, prejudiciu reţinut în sarcina lui Mircea Ionuţ Costea. Totodată, au fost menţinute măsurile asiguratorii instituite până la concurenţa sumelor confiscate, rezultând că măsurile civile dispuse totalizează 7.111.577 lei şi 4.161.9000 euro", a anunţat purtătorul de cuvânt al Instanţei supreme, Victor Alistar.

Sursa: Pro TV

Etichete: decizie, eliberati, Sebastian Vlădescu, inalta curte de casatie si justitie, ionuț costea,

Dată publicare: 04-11-2025 17:41

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Imagini șocante. Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Numeroși răniți
Stiri actuale
Imagini șocante. Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Numeroși răniți

Șapte persoane au fost transportate de urgență la mai multe spitale din București, în urma unui accident grav petrecut în cartierul Drumul Taberei.  

Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris
Stiri actuale
Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris

Darius Vâlcov va fi eliberat din penitenciar, după ce un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis marţi că faptele pentru care acesta a fost condamnat la şase ani de închisoare în Dosarul Tablourilor s-au prescris.

Polițist reținut după ce a urcat băut la volan și a provocat un accident mortal, în Maramureș. Un pasager e în stare critică
Stiri actuale
Polițist reținut după ce a urcat băut la volan și a provocat un accident mortal, în Maramureș. Un pasager e în stare critică

A fost reținut polițistul din Maramureș implicat în accidentul în care un pasager a murit, iar altul se află în stare critică în spital. Anchetatorii au stabilit că agentul se afla la volan când s-a produs nenorocirea.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris
Stiri actuale
Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris

Darius Vâlcov va fi eliberat din penitenciar, după ce un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis marţi că faptele pentru care acesta a fost condamnat la şase ani de închisoare în Dosarul Tablourilor s-au prescris.

Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace
Stiri externe
Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace

Președintele rus Vladimir Putin a semnat legi care introduc modificări în procesul de recrutare militară. Documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice, scrie publicația independentă Meduza.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Noiembrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28