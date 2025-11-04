Lovitură de teatru la Înalta Curte: Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, eliberați din închisoare după admiterea recursului

Un fost ministru, Sebastian Vlădescu, și un fost bancher, Ionuț Costea, vor fi eliberați din închisoare, dar nu pentru că și-au executat pedepsele, ci pentru că le-au fost admise căile extraordinare de atac împotriva condamnărilor definitive.

Instanța Supremă, prin două completuri de 5 judecători, a decis sa admită două recursuri în casație.

În primul rând, este vorba de recursul formulat de fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu, condamnat definitiv pentru corupție în urmă cu mai bine de doi ani în afacerea șpăgilor pentru reabilitarea căilor ferate București-Constanța la 7 ani și 4 luni.

În al doilea rând, fostul bancher și fost secretar de stat la ministerul Finanțelor Ionuț Costea, cumnat al lui Mircea Geoană, condamnat tot pentru acuzații de corupție la 6 ani de închisoare. Acesta este închis la penitenciarul Rahova și ar urma să iasă pe parcursul zilei de marți.

Judecătorii Instanței supreme spun că la momentul condamnării definitive ar fi intervenit prescripția răspunderii penale ca urmare a unei decizii controversate a Curții Constituționale.

Cei doi urmează să fie eliberați, însă, au atras atenția oficialii Intanței Supreme, ei rămân practic cu obligațiile financiare. Continuă să li se confiște sumele luate cu titlul de șpăgi.

Condamnarea lor definitivă dispare odată cu admiterea acestei căi extraordinare de atac.

Cine sunt judecătorii care au luat decizia

Decizia a fost luată de un completul format din judecătorii Lia Savonea, Lucia Tatiana Rog, Adrian Glugă, Gheorghe-Valentin Chitidean, Lavinia Valeria Lefterache, prin admiterea unei căi extraordinare de atac - recursul în casaţie.

"Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea au fost puşi în libertate în urma constatării prescripţiei răspunderii penale sunt o consecinţă a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curţii Constituţionale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de şanse şi accesul efectiv la Justiţie. În acelaşi timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente. Instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, chiar şi atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare. Este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligaţiile civile şi măsurile de confiscare dispuse rămânând valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat. Astfel, în cauzele menţionate s-a dispus, după cum urmează: inculpaţii Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea rămân să plătească sumele de 3.990.248 lei şi de 65.000 euro, prejudiciu reţinut în sarcina lui Sebastian Vlădescu, şi confiscarea specială a sumei de 2.177.000 euro de la acelaşi inculpat; sumele de 3.121.328 lei şi de 1.919.900 euro, prejudiciu reţinut în sarcina lui Mircea Ionuţ Costea. Totodată, au fost menţinute măsurile asiguratorii instituite până la concurenţa sumelor confiscate, rezultând că măsurile civile dispuse totalizează 7.111.577 lei şi 4.161.9000 euro", a anunţat purtătorul de cuvânt al Instanţei supreme, Victor Alistar.

