Ilie Bolojan a afirmat la TVR1 că timp de 20 de ani a fost un om de executiv, el amintind că a fost primar la Oradea, apoi a condus Consiliul Judeţean Bihor.

”Cred că o comunitate se schimbă puternic din poziţii de executiv. Sigur, niciun executiv nu poate să facă de unul singur lucrurile. Îţi trebuie echipe puternice, îţi trebuie echipe competente, îţi trebuie un sprijin parlamentar, de exemplu, dacă eşti premier, îţi trebuie parteneriate cu toate instituţiile de care depinzi. Pentru mine, având în vedere aceşti ani în care am fost în serviciul public, este foarte important să respect voturile care mi s-au dat şi voi rămâne în orice situaţie un om activ”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a spus că nu contează poziţia în care te afli ca demnitar, ci e important să faci ceea ce trebuie.

”Înţeleg de aici că nu aţi spus nu (unei candidaturi la Cotroceni – n.r.)”, i-a replicat moderatorul.

”Păi, v-am spus, dacă aş fi dorit să fiu într-o poziţie, aş fi putut, probabil, să candidez când a fost o oportunitate, dar consider că am făcut ceea ce a fost nevoie în contextul dat. Am respectat înţelegerile”, a adăugat Ilie Bolojan.