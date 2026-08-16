Potrivit unui comunicat al Loteriei, duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce joi, 13 august, au fost acordate peste 22.000 de câştiguri, în valoare totală de peste 55,14 milioane de lei, scrie Agerpres.

Astfel, la Noroc, este în joc un report cumulat în valoare de 3,94 milioane de lei (peste 751.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de 3,87 milioane de lei (peste 738.400 de euro), la categoria a II-a este în joc un report de 231.100 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a III-a un report de 98.300 de lei (peste 18.700 de euro).

La Noroc Plus reportul cumulat depăşeşte 644.200 de lei (122.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este în valoare de 317.400 de lei (peste 60.500 de euro), iar la categoria a II-a de 118.500 de lei (peste 22.600 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report de 361.500 de lei (peste 68.900 de euro).

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.

Premiul record câștigat joi la Loto 6/49

Joi, 13 august, s-a câştigat premiul de categoria I la Loto 6/49 în valoare de 52,84 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc. De asemenea, este al doilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Oradea, care este parte din noua imagine a Loteriei Române, fiind rebranduită şi modernizată în conformitate cu Manualul de Brand al companiei. Agenţia oferă un spaţiu modern, atractiv şi adaptat noilor standarde de identitate vizuală ale Loteriei Române.

Biletul norocos a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49.

"Acest câştig record reprezintă, totodată, o confirmare a faptului că noua imagine a Loteriei Române ajunge tot mai aproape de jucători, prin agenţii moderne, accesibile şi aliniate unei identităţi vizuale unitare", se arată în comunicat.

Alte câștiguri acordate la tragerile de joi

Tot joi, la tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 231.891,36 lei, la o agenţie din Râmnicu Sărat.

La tragerea Loto 6/49 s-au câştigat 6 premii la categoria a II-a, în valoare de 67.710,30 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în agenţii din Arad şi Braşov, precum şi pe bilete.loto.ro şi joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bradu, judeţul Argeş.