Procurorul general interimar Borislav Sarafov a confirmat descoperirea într-o conferință de presă miercuri, descriind operațiunea drept cea mai mare din țară, relatează novinite.com.

Fabrica ilegală funcționa într-o unitate din Batanovtsi, comuna Pernik, care fusese deghizată sub forma unui atelier de dezmembrări auto.

Sala de producție se afla pe terenul unei foste fabrici de ciment.

Sarafov a menționat că această descindere depășește, ca amploare și producție, confiscarea unei operațiuni similare de anul trecut din Momkovo, regiunea Haskovo.

Președintele SANS, Denyo Denev, a subliniat investiția financiară semnificativă din spatele operațiunii.

Fabrica angaja muncitori din Moldova, care aveau camere de dormit separate, dar nu locuiau permanent la fața locului.

Rămâne neclar dacă angajații aveau permise de muncă valabile.

Autoritățile au interceptat și un camion care transporta producția fabricii.

Albena Stoilova, purtător de cuvânt al Parchetului Districtual Pernik, a precizat că unitatea este deținută și administrată de o companie cu un singur proprietar și este condusă de o tânără.

Până în prezent nu au avut loc arestări, deoarece autoritățile strâng în continuare probe pentru a formula acuzații.

Mai multe persoane au fost identificate ca fiind implicate în operațiune.

Scopul principal al producției ilegale pare să fi fost exportul.

Investigația este în desfășurare.