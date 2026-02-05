Deoarece tânăra a refuzat, unul dintre bărbaţi a creat un cont pe o reţea de socializare, cu nume fictiv, şi a publicat o astfel de imagine.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au anunţat, joi, că poliţiştii au făcut două percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de şantaj şi violarea vieţii private.

”În urma cercetărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din Piatra-Neamţ, ar fi fotografiat şi filmat, fără drept, o tânără în vârstă de 19 ani, din Piatra-Neamţ, în ipostaze intime, imaginile fiind ulterior divulgate unui minor, în vârstă de 17 ani, din Târgu-Neamţ.

Totodată, bărbatul ar fi exercitat presiuni asupra victimei, pentru a întreţine relaţii sexuale atât cu el, cât şi cu minorul de 17 ani, adresându-i ameninţări cu publicarea acestora pe o reţea de socializare”, au afirmat poliţiştii.

Ei au precizat că fata a refuzat, iar atunci bărbatul a creat un cont pe o reţea de socializare, utilizând un nume fictiv, pagină pe care ar fi postat o imagine cu tânăra de 19 ani.

Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.