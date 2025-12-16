Locurile de muncă vacante au scăzut în Uniunea Europeană. România se află la coada clasamentului

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2%, în trimestrul trei din 2025, în scădere de la 2,1% în precedentele trei luni şi de la 2,3% în perioada similară din 2024, arată datele publicate de EUROSTAT.

În trimestrul trei din 2025, cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele erau în România (0,6%), Bulgaria şi Polonia (ambele cu 0,8%), Spania (0,9%), Slovacia şi Finlanda (ambele cu 1%), în timp ce statele membre cu cea mai ridicată rată a locurilor de muncă vacante au fost Ţările de Jos (4,1%), Belgia (3,8%), Malta (3,4%), Austria (3,2%) şi Cipru (3%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 2,1% în trimestrul trei din 2025, în scădere de la 2,3% în precedentele trei luni şi de la 2,5% în perioada similară din 2024.

Diferențele dintre statele membre rămân semnificative

Comparativ cu situaţia din trimestrul trei din 2024, rata locurilor de muncă vacante a crescut în trei state membre, a rămas stabilă în patru şi a scăzut în 20 de ţări membre. Creşteri au fost în Malta (0,3 puncte procentuale - pp), Lituania (0,2 pp) şi Irlanda (0,1 pp), cel mai semnificativ declin fiind în Germania şi Austria (ambele cu minus 0,6 pp), Cipru şi Letonia (ambele cu minus 0,5 pp), Belgia şi Finlanda (ambele cu minus 0,4 pp).

În ceea ce priveşte România, conform datelor publicate luna trecută de Institutul Naţional de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante la nivel naţional în trimestrul III al acestui an a fost 31.600, mai multe cu 300 faţă de precedentele trei luni dar în scădere cu 8.300 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Rata locurilor de muncă vacante a fost estimată la 0,62%, în uşoară creştere (+0,01 puncte procentuale) faţă de trimestrul precedent dar în scădere cu 0,16 puncte procentuale faţă de trimestrul III din 2024.

