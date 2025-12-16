Locurile de muncă vacante au scăzut în Uniunea Europeană. România se află la coada clasamentului

16-12-2025 | 14:26
loc de munca
Shutterstock

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2%, în trimestrul trei din 2025, în scădere de la 2,1% în precedentele trei luni şi de la 2,3% în perioada similară din 2024, arată datele publicate de EUROSTAT.

Sabrina Saghin

În trimestrul trei din 2025, cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante în rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele erau în România (0,6%), Bulgaria şi Polonia (ambele cu 0,8%), Spania (0,9%), Slovacia şi Finlanda (ambele cu 1%), în timp ce statele membre cu cea mai ridicată rată a locurilor de muncă vacante au fost Ţările de Jos (4,1%), Belgia (3,8%), Malta (3,4%), Austria (3,2%) şi Cipru (3%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 2,1% în trimestrul trei din 2025, în scădere de la 2,3% în precedentele trei luni şi de la 2,5% în perioada similară din 2024.

Diferențele dintre statele membre rămân semnificative

Comparativ cu situaţia din trimestrul trei din 2024, rata locurilor de muncă vacante a crescut în trei state membre, a rămas stabilă în patru şi a scăzut în 20 de ţări membre. Creşteri au fost în Malta (0,3 puncte procentuale - pp), Lituania (0,2 pp) şi Irlanda (0,1 pp), cel mai semnificativ declin fiind în Germania şi Austria (ambele cu minus 0,6 pp), Cipru şi Letonia (ambele cu minus 0,5 pp), Belgia şi Finlanda (ambele cu minus 0,4 pp).

În ceea ce priveşte România, conform datelor publicate luna trecută de Institutul Naţional de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante la nivel naţional în trimestrul III al acestui an a fost 31.600, mai multe cu 300 faţă de precedentele trei luni dar în scădere cu 8.300 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

tanar job australia
Un tânăr a aplicat la 600 de locuri de muncă fără succes. Apoi a luat o decizie extremă care i-a adus jobul mult visat

Rata locurilor de muncă vacante a fost estimată la 0,62%, în uşoară creştere (+0,01 puncte procentuale) faţă de trimestrul precedent dar în scădere cu 0,16 puncte procentuale faţă de trimestrul III din 2024. 

Sursa: Agerpres

Locuri de muncă fără BAC. Sunt aproape 18.000 de posturi disponibile în toată România
Locuri de muncă fără BAC. Sunt aproape 18.000 de posturi disponibile în toată România

Un număr de 33.037 locuri de muncă sunt vacante la nivel naţional şi 324 în Spaţiul Economic European, conform datelor publicate, miercuri, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Un tânăr a aplicat la 600 de locuri de muncă fără succes. Apoi a luat o decizie extremă care i-a adus jobul mult visat
Un tânăr a aplicat la 600 de locuri de muncă fără succes. Apoi a luat o decizie extremă care i-a adus jobul mult visat

Un tânăr din Marea Britanie a decis să se mute în Australia, după ce a încercat luni de zile să își găsească un loc de muncă. A trimis peste 600 de CV-uri, până a luat decizia de a părăsi țara.

Investiție de peste 500 de milioane de euro într-un oraș construit de comuniști. Ce se va produce în noua fabrică
Investiție de peste 500 de milioane de euro într-un oraș construit de comuniști. Ce se va produce în noua fabrică

Rheinmetall a anunțat că va investi peste jumătate de miliard de euro în fabrica de pulberi de la Victoria, județul Brașov. Proiectul ar urma să aducă peste 700 de locuri noi de muncă în zonă.

Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, dus la DNA. Este acuzat că a intermediat o mită pentru directorul general RAR
Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, dus la DNA. Este acuzat că a intermediat o mită pentru directorul general RAR

Răzvan Cuc a fost ridicat de DNA din locuința sa de lângă București. El este vizat de suspiciuni de corupție într-o anchetă în care se vorbește despre o șpagă uriașă promisă directorului general al RAR.

Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei
Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei

Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.  

