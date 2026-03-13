Între timp, crește numărul câinilor abandonați, așa că autoritățile promit amenzi uriașe. Proiectul ar urma să fie extins în tot județul.

În comuna Săcelu, angajați ai primăriei, medicul veterinar și cei de la Serviciul Județean de Protecție a Animalelor bat la porțile oamenilor. Oferă sterilizare gratuită pentru câini, însă unii proprietari sunt greu de convins.

Localnică: „Mi-e frică să nu pățească ceva, nu de altceva.”

Localnic: „Nu știu ce să facem. Ziceți că e obligatoriu, nu? Am înțeles.”

Localnică: „O să vorbesc și eu cu ai mei. Păi nu știu, că până acum nu era. Carnet și alea am avut la el și cip am avut la el.”

Între timp, crește numărul animalelor fără stăpân. Dar și al sătenilor care se plâng că sunt prea mulți câini abandonați în localitate.

Localnic: „Au fost abandonați și după aceea localnicii de aici i-au ajutat ca să supraviețuiască și ei s-au înmulțit. Săracii stau în stradă și îi mai lovește câte o mașină.”

Localnic: „Au fost mai mulți, dar i-a luat, i-au mâncat șacalii ăștia.”

Localnic: „Și cu câinii ăștia să facem ceva și mai sunt. Am zis la domn primar, la doamna doctor și le-am zis să facă ceva, nu se prea vede.”

Campania de sterilizare gratuită se desfășoară săptămâna viitoare. Cine refuză oferta autorităților riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

Luis Popa - șef Serviciul Protecția Animalelor Gorj: „Vom face o listă cu cei care refuză, motivele pe care le invocă, de exemplu, am avut pe cineva care ne-a spus că nu vrea să sterilizeze câinii pentru că îi folosește pentru înmulțire ca să îi vândă, lucru care nu e normal, după ce terminăm campania, dacă refuză și a doua oară, facem adresă la Poliția Animalelor pentru a fi amendați sau avertisment în prima fază.”

Astfel de campanii vor avea loc și în alte localități din Gorj. Autoritățile vor să reducă numărul câinilor abandonați cât de mult posibil.