Bărbatul din Buzău care a abandonat 5 pui de câine în frig riscă până la 7 ani de închisoare. Sterilizarea e obligatorie

Pentru că le-a pus viața în pericol, stăpânul lor este cercetat pentru schingiuire și riscă până la 7 ani de închisoare.

Puii, care nu aveau mai mult de 3 zile, au fost lăsați, în iarbă, în curtea Catedralei din Buzău. O femeie i-a auzit și și-a sunat soțul.

Soțul femeii care a găsit cățelușii: „Erau împrăștiați, înfrigurați în gerul de atunci. Erau foarte micuți. Am spus că ar fi bine să fie puși într-o cutie împreună cu o pernă și să fie adăpostiți. Am început să le dăm niște lapte."



Cățelușii au fost duși la un adăpost și a fost anunțată Poliția Animalelor. În scurt timp oamenii legii au ajuns la un bărbat de 47 de ani care a fost văzut în zona catedralei cu o sacoșă în care avea puii. Omul a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de rănirea și schingiuirea animalelor infracțiune ce se pedepsește cu până la 7 ani de închisoare.

Malvina Toader, șef Birou pentru Protecția Animalelor Buzău: „Cei cinci pui de câine aveau vârste foarte fragede, depindeau în totalitate de mama lor și au fost lăsați direct pe sol la o temperatură foarte scăzută, fapt ce le-ar putea provoca decesul.”

Bărbatul care a abandonat cațeii le-a spus anchetatorilor că mama puilor a fătat 10 cățeluși, iar el a oprit doar 5. Pe ceilalți i-a abandonat și a sperat că nu îl va vedea nimeni.

Deși există o hotărâre de guvern din 2013 care obligă stăpânii să sterilizeze câinii din rasa comună, nu toți o respectă și se ajunge des la astfel de situații în care puii sunt abandonați.

Alexandru Chesler, medic veterinar: „Vine și zice: ”si eu ce fac cu puii?” Este o întrebare pe care tu, ca și aparținător de pet, trebuie să ți-o pui înainte de a face. Ne trezim adesea cu animale, animăluțe abandonate. Cred că le lasă peste noapte și ne trezim de dimineață lăsate într-un coșuleț."



Malvina Toader, șef Birou pentru Protecția Animalelor Buzău: „În cazul în care de la un câine nesterilizat apar pui proprietarul femelei este și proprietarul puilor astfel aceștia trebuie ținuți alături de mama lor minim 8 saptamani după care pot fi înstrăinați doar cu documente veterinare."

Amenda pentru nesterilizarea animalului de companie poate ajunge până la 10 mii de lei. Exceptate de lege sunt exemplarele din rasa pură, omologată.

