Deocamdată există doar denumirea de „curier”, dar inspectorii spun că ar trebui să fie o diferențiere, cu norme speciale pentru cei care livrează mâncare. Potrivit oficialilor, s-au înmulțit plângerile împotriva livratorilor.

În fața centrelor comerciale, livratorii de mâncare sunt peste tot. Pe jos, cu scuterele sau cu trotinetele, cară în spate ghiozdanele în care depozitează mâncarea până la destinatar. În unele cazuri, acestea nu sunt îngrijite corespunzător.

Reporter: „Îl speli, ai grijă de el?”

Curier străin: „Da, am grijă de el.”

Reporter: „Ne poți arăta?”

Curier străin: „Am o comandă.”

Reporter: „Cât de des îl speli?”

Curier străin: „O dată la două săptămâni.”

Igiena îndoielnică a ghiozdanelor îi face pe unii oameni să se gândească de două ori înainte să mai comande mâncare online. Mai ales dacă au avut experiențe negative.

Bărbat: „Uitați-vă și dvs., ghiozdanul e negru, cum pot eu să iau mâncare din asemenea ghiozdan? Nu aș mai comanda niciodată, serios.”

Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că dorește recunoașterea distinctă a meseriei de livrator de hrană, separat de cea de „curier” - așa cum este acum trecută în nomenclator.

Bekesi Csaba, președintele ANPC: „Nu avem aceleași așteptări de la o persoană care ne livrează un plic cu documente și ciorba de la prânz. Aceste lucruri trebuie reglementate. Datorită faptului că vin din sesizări: întârzieri la livrare, plata efectuată, dar livrarea nu s-a mai realizat, temperatura, produse distruse în timpul transportului și livrate ca atare. Toate acestea sunt sesizări reale și dorința noastră e să nu reglementăm efectele, ci cauza, cauza de multe ori sunt livratorii.”

Corespondent PROTV: „ANPC transmite că pentru meseria de livrator de hrană ar fi necesare cursuri de igienă alimentară, livratorii ar trebui învățați cum să nu contamineze produsele și cum să le transporte într-un spațiu sigur și curat.”

Controalele desfășurate la operatorii economici care asigură infrastructura și logistica pentru livrări au întărit ideea unor reguli și norme pentru acest domeniu.